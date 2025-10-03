Derby „de Alba”, CSU Alba Iulia – Metalurgistul Cugir 2-2 (1-1) | Studenții au reușit o remiză-surpriză în fața „roș-albaștrilor”, în Seria 7 din Liga 3!

Confruntare spectaculoasă pe „Pielarul”, între CSU Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, joc încheiat la egalitate, scor 2-2 (1-1), după ce universitarii au reușit să egaleze în două rânduri în compania unui adversar considerat superior, un rezultat echitabil după aspectul confruntării.

Studenții au ținut în șah formația lui Lucian Itu, care pierde puncte prețioase în cursa pentru play-off. CSU Alba Iulia a reușit surpriza și a scor un rezultat surprinzător, o adevărată gură de oxigen după 4 insuccese consecutive și își menține invincibilitatea ce datează de 8 jocuri în fața „roș-albaștrilor”. Un joc închis a fost dezmorțit la prima fază reală de poartă, când Bura (24) a profitat de o greșeală în defensiva adversă și a marcat cu un șut de la marginea careului. Foarte puțini spectatori la o confruntare a cărei calitate a fost afectată și de ploaia măruntă. Petra (32) a irosit o mare ocazie de a majora avantajul. Tamaș (37) a trimis primul șut pe poartă al gazdelor, prins de Berța. Portarul cugirean a intervenit salutar la șutul trimis de Dumitrescu (40), dar a greșit grav la șutul trimis de la distanța trimis de același Dumitrescu (42, primul gol în „alb-albastru”) și a scăpat balonul în plasă (1-1), păcălit și de terenul ud.

Stănilă (57) a tras modest de la marginea careului, a prins Berța, pentru prima oportunitate a actului secund. Metalurgistul Cugir a trecut în avantaj, după ce Mâlnă (62) a trimis în plasă, din careu, după ce Sebaș a respins balonul de pe linia porții într-o primă fază. Studenții puteau egala la situația lui Milchiș (66). S. Pîrv (71) a reușit egalarea, după o superbă acțiune personală, în care a profitat și de indecizia apărătorilor adverși. Bogdan Bucurică (86) a fost eliminat, pentru proteste, de pe banca gazdelor într-un final încins. Cugirul a ratat o ocazie imensă în prelungiri prin Agbomoniyi și Tăban, cu intervenții Pauletti în aceeași fază

