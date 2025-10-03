Derby „de Alba”, CSU Alba Iulia – Metalurgistul Cugir 2-2 (1-1) | Studenții au reușit o remiză-surpriză în fața „roș-albaștrilor”!
Derby „de Alba”, CSU Alba Iulia – Metalurgistul Cugir 2-2 (1-1) | Studenții au reușit o remiză-surpriză în fața „roș-albaștrilor”, în Seria 7 din Liga 3!
Confruntare spectaculoasă pe „Pielarul”, între CSU Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, joc încheiat la egalitate, scor 2-2 (1-1), după ce universitarii au reușit să egaleze în două rânduri în compania unui adversar considerat superior, un rezultat echitabil după aspectul confruntării.
Citește și: În Cupa României, Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia 1-2 (0-1), după prelungiri | Studenții au furnizat o uriașă surpriză!
Studenții au ținut în șah formația lui Lucian Itu, care pierde puncte prețioase în cursa pentru play-off. CSU Alba Iulia a reușit surpriza și a scor un rezultat surprinzător, o adevărată gură de oxigen după 4 insuccese consecutive și își menține invincibilitatea ce datează de 8 jocuri în fața „roș-albaștrilor”. Un joc închis a fost dezmorțit la prima fază reală de poartă, când Bura (24) a profitat de o greșeală în defensiva adversă și a marcat cu un șut de la marginea careului. Foarte puțini spectatori la o confruntare a cărei calitate a fost afectată și de ploaia măruntă. Petra (32) a irosit o mare ocazie de a majora avantajul. Tamaș (37) a trimis primul șut pe poartă al gazdelor, prins de Berța. Portarul cugirean a intervenit salutar la șutul trimis de Dumitrescu (40), dar a greșit grav la șutul trimis de la distanța trimis de același Dumitrescu (42, primul gol în „alb-albastru”) și a scăpat balonul în plasă (1-1), păcălit și de terenul ud.
Stănilă (57) a tras modest de la marginea careului, a prins Berța, pentru prima oportunitate a actului secund. Metalurgistul Cugir a trecut în avantaj, după ce Mâlnă (62) a trimis în plasă, din careu, după ce Sebaș a respins balonul de pe linia porții într-o primă fază. Studenții puteau egala la situația lui Milchiș (66). S. Pîrv (71) a reușit egalarea, după o superbă acțiune personală, în care a profitat și de indecizia apărătorilor adverși. Bogdan Bucurică (86) a fost eliminat, pentru proteste, de pe banca gazdelor într-un final încins. Cugirul a ratat o ocazie imensă în prelungiri prin Agbomoniyi și Tăban, cu intervenții Pauletti în aceeași fază
Foto: CSU Alba Iulia
