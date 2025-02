Deputatul PNL, Florin Roman: „Bugetul pe 2025 este cumpătat, dar nu exlud noi majorări de taxe și impozite”

În contextul în care ministrul Tanczos Barna a asigurat românii că va face tot ce ține de el pentru a se încadra în bugetul actual pentru a nu fi nevoie de majorări de taxe și impozite, Florin Roman deputat PNL, a declarat că nu exclude ca acest lucru să se întâmple, în funcție de evoluția economiei și de discuțiile financiare internaționale.

„Eu spun că e un buget cumpătat, în ton cu vremurile, iar vremurile nu sunt dintre cele mai bune, nu doar în România, ci și la nivel european, pentru că chiar Banca Mondială ne dă o estimare de creștere economică în zona euro de aproximativ 1,1%, pe când noi ne propunem în baza indicatorilor macro-economici o creștere de 2,5%”, a spus Florin Roman, la RFI.

La remarca realizatorului că PNL și PSD au mai spus în trecut că nu vor majora taxe și impozite și cu toate astea au făcut-o și întrebat de ce nu ar fi la fel și acum, deputatul liberal a replicat: „În 2024, chiar eu, în calitate de deputat, am depus acel amendament pentru prima dată în 34 de ani în legea bugetului de stat, în care am spus foarte clar că nu creștem impozite și taxe și anul trecut, cu excepția prevederilor de la finele anului 2023, nu au existat majorări de impozite și taxe. Eu nu vă spun că nu vom avea majorări de impozite și taxe, că spuneați că PNL, PSD, UDMR spun că nu vor fi. Eu cred că trebuie să fim oameni raționali, să urmărim exact care sunt efectele implementării Ordonanței trenuleț, avem și o vizită a Băncii Mondiale în România, care ne va face o prognoză foarte clară pe ceea ce urmează și eu nu exclud că nu vor exista discuții vizavi de noi modificări fiscale. Sigur că noi nu ne dorim și tocmai din acest motiv am acceptat să mergem pe varianta asta de buget, care reduce practic cheltuielile și ne ajută în îmbunătățirea colectării veniturilor”.

Întrebat dacă nu exclude eventuale noi majorări de taxe și impozite, el a spus: „Nu, nu exclud și au fost discuții în spațiul public, atât referitoare la o eventuală creștere a TVA-ului, au fost discuții referitoare la comasarea unor cote, sunt mai multe lucruri care se discută, deocamdată sunt doar scenarii, nu sunt lucruri care s-au convenit, iar acest buget este construit pe cadrul fiscal existent, după adoptarea Ordonanței trenuleț, la finele anului trecut”.

Tanczos Barna se jură că nu crește taxe și impozite

Calculul bugetului pentru 2025 s-a făcut pe baza impozitelor și taxelor în vigoare și obiectivul primordial este să-l ducem la bun sfârșit fără modificări în acest sens, prin reducerea cheltuielilor, a declarat, marți, ministrul Finanțelor, Tanczos Barna.

‘Măsurile au fost luate de Guvern în decembrie și am făcut calculul bugetului bazându-ne pe impozitele și taxele care sunt astăzi în vigoare și n-avem nicio intenție să modificăm aceste impozite și taxe. Reducem cheltuielile și ne încadrăm în 7% deficit. (…) O să fac tot posibilul să ducem la bun sfârșit acest buget fără să modificăm taxe și impozite în 2025, acesta este obiectivul nostru primordial și sunt convins că, dacă reușim să ținem sub control cheltuielile, vom reuși acest lucru fără nicio problemă’, a spus ministrul la dezbaterile generale privind bugetul pe 2025, în comisiile parlamentare reunite pentru buget, finanțe și bănci.

