Deputat PNL Sorin Bumb: ”România va avea stocuri de țiței și produse petroliere pentru asigurarea siguranței consumului”

Una dintre legile importante pentru România a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința sa de miercuri, 7 Martie. Este vorba de legea privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere.

Am fost desemnat raportor al Comisiei de Industrii pentru dezbaterea acestui proiect de lege, calitate în care am inițiat și susținut mai multe amendamente destinate creșterii siguranței consumatorilor români.

Ideea acestei legi a plecat de la necesitatea alinierii la cadrul european. Trebuie spus că la nivelul UE au fost create mecanismele de protejare a consumatorilor europeni încă din anul 2009, acestea nefiind însă preluate și de Statul Român. Deși un prim act normativ a fost adoptat de România în 2013, aceasta nu a fost funcțional și a fost abrogat. Tocmai pentru aceste poticneli UE a și somat România să preia în legislația sa națională aceste mecanisme prin care și cetățeanul român va fi de acum protejat.

Legea adoptată miercuri, prin votul final al Camerei Deputaților, merge acum la promulgare, urmând să între în vigoare după publicarea sa în Monitorul Oficial.

Modificările introduse de această lege se referă la crearea, în România, a unei Entități Centrale de Stocare a țițeiului și/sau produselor petroliere. Această entitate va constitui și va urmări menținerea stocurilor specifice și a stocurilor de urgență ale acestor produse, astfel încât să poată fi eliminate, de exemplu, efecte ale dinamicii impredictibile a pieței petroliere asupra consumatorului final. Această entitate nu are legătură și nu aduce nici o atingere stocurilor petroliere aferente rezervei de stat sau rezervelor de mobilizare, care sunt gestionate de CSAT, ci constituie un element suplimentar de protecție, ce funcționează pe bază de transparență și solidaritate cu restul statelor membre UE.

Până acum, România nu a constituit astfel de stocuri specifice, stocurile minime existente în țara noastră fiind constituite exclusiv din stocurile de urgență aflate în sarcina operatorilor economici privați.

Prin amendamentele pe care le-am adus, am susținut ca aceste stocuri să fie constituite, cel mai târziu, la data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic, să fie reconstituite în maxim 60 de zile, în caz de diminuare sau de lichidare a lor, ca urmare a unei crize sau disfuncționalități în aprovizionare și am cerut ca o situație clară a stocurilor deținute să fie furnizată până la data de 10 a fiecărei luni calendaristice.

De asemenea, am susținut ca operatorii economici din domeniul petrolier ce activează în România și care trebuie să contribuie la realizarea acestor depozite, la nivel european, să aibă obligația ca minim 50% din stocurile pe care trebuie să le constituie, să le facă și să le mențină pe teritoriul României. Astfel, în caz de necesitate, accesul fizic la aceste stocuri este mult mai ușor și mult mai rapid.

Proiectul de lege în ansamblul său și propunerile pe care le-am făcut sunt benefice și pentru județul Alba, având în vedere că pe teritoriul județului nostru se găsește cel mai mare depozit de produse petroliere din Transilvania.

Sorin Ioan BUMB, deputat PNL de Alba