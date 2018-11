Deputat Florin Roman, vicepreședinte PNL: Ministrul Rovana Plumb contrazisă de Ministerul Educației

Zilele trecute, la solicitarea sindicatelor din invatamant și a PNL, ministrul interimar al Educației, doamna Rovana Plumb, anunța triumfalist ca a dat un nou ordin prin care revoca o mare tâmpenie a fostului ministru “Pamblica”.

Înainte de a pleca din fruntea ministerului, “Pamblica” a emis ordinul 4165/24.07.2018, prin care dascălii plătitori cu ora erau umiliți prin sarcini birocratice de completare a fisei lunare de activități. Am transmis o interpelare ministrului Educației prin care am solicitat revocarea acestui ordin, iar ministrul a anunțat public ca problema e rezolvată, prin revocarea ordinului predecesorului sau la conducerea ministerului.

Răspunsul ministerului la interpelarea adresata in calitate de deputat o contrazice însă pe doamna ministru interimar al Educației:”La nivelul ministerului Educației se analizează posibilitatea modificării Anexei 3 la Normele metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de incadrare a personalului didactic de predare din unitățile de invatamant preuniversitar și încadrarea in regim de plata cu ora a personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMEN nr 4165/24.07.2018, in vederea simplificării acesteia”.

Nici vorba de revocare, ci doar analiza. Așadar, fie Rovana Plumb a mințit, fie nu știe ce vorbește, poziția ministrului fiind contrara poziției…Ministerului Educației. PNL solicita, de urgentă, lămuriri publice din partea ministrului interimar al Educației și prezentarea publica a ordinului de revocare anunțat de ministrul Rovana Plumb.

Florin Roman

Deputat PNL