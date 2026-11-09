FOTO | Polițiștii rutieri din Alba, pe urmele șoferilor care se urcă la volan băuți sau drogați: Peste 900 de testări efectuate și 11 persoane cu rezultat pozitiv
Polițiștii rutieri din Alba, pe urmele șoferilor care se urcă la volan băuți sau drogați: Peste 900 de testări efectuate și 11 persoane cu rezultat pozitiv
Polițiștii rutieri din județul Alba au acționat în perioada 7- 9 noiembrie 2026, sub coordonarea Serviciului Rutier, în vederea combaterii conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.
Principalele obiective ale acestei acțiuni au fost prevenirea accidentelor rutiere și a celor cu consecințe deosebit de grave și creșterea gradului de conștientizare a tuturor categoriilor de participanți la trafic cu privire la riscurile la care se expun atunci când nu respectă normele rutiere.
Pentru depistarea conducătorilor auto care se aflau sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, polițiștii au efectuat, în total, 913 testări, 11 dintre acestea având un rezultat pozitiv.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
CTS Alba, apel urgent la donare de sânge: Sunt solicitați în special donatori cu grupele B+, AB- și O+ / „Fiecare donare poate salva vieți!”
CTS Alba, apel urgent la donare de sânge: Sunt solicitați în special donatori cu grupele B+, AB- și O+ / „Fiecare donare poate salva vieți!” Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au lansat luni, 9 noiembrie 2026, un apel către persoanele eligibile să doneze sânge, în special către cele care au grupele sanguine B+, […]
11 octombrie 2026 | Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată la Alba Iulia: Ceremonie militară și religioasă la Troița Veteranilor. Programul
Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată la Alba Iulia: Ceremonie militară și religioasă la Troița Veteranilor. Programul Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații va fi marcată miercuri, 11 noiembrie 2026, la Alba Iulia, printr-o ceremonie militară și religioasă organizată la Troița Veteranilor din Teatrele de Operații, amplasată în Cimitirul Eroilor. Evenimentul va începe la […]
FOTO | Peste 180 de șoferi testați pentru alcool și droguri la Alba Iulia. Cinci conducători auto au rămas fără permis
Peste 180 de șoferi testați pentru alcool și droguri la Alba Iulia. Cinci conducători auto au rămas fără permis Polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia au acționat la data de 7/8 noiembrie 2026, pe raza municipiului, pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Activitățile au vizat reducerea riscului rutier […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Răsturnare de situație în dosarul lui Călin Georgescu! Tribunalul București a decis arestul la domiciliu: DIICOT contestă hotărârea
Răsturnare de situație în dosarul lui Călin Georgescu! Tribunalul București a decis arestul la domiciliu: DIICOT contestă hotărârea Tribunalul București...
Cum va fi vremea în Transilvania și celelalte regiuni până în 22 noiembrie 2026: Variații mari de temperatură. Prognoza meteo pe 2 săptămâni
Cum va fi vremea în Transilvania și celelalte regiuni până în 22 noiembrie 2026: Variații mari de temperatură. Prognoza meteo...
Știrea Zilei
Comune comasate, orașe retrogradate la rang de comune și posibile modificări la nivelul județelor în România: Ce planuri sunt luate în calcul
Comune comasate, orașe retrogradate la rang de comune și posibile modificări la nivelul județelor: Ce planuri sunt luate în calcul...
Foto | Pistă de biciclete, locuri de joacă și platforme pe apă: Cum ar putea arăta malul Târnavei Mari la Blaj
Pistă de biciclete, locuri de joacă și platforme pe apă: Cum ar putea arăta malul Târnavei Mari la Blaj Direcția...
Curier Județean
FOTO | Polițiștii rutieri din Alba, pe urmele șoferilor care se urcă la volan băuți sau drogați: Peste 900 de testări efectuate și 11 persoane cu rezultat pozitiv
Polițiștii rutieri din Alba, pe urmele șoferilor care se urcă la volan băuți sau drogați: Peste 900 de testări efectuate...
CTS Alba, apel urgent la donare de sânge: Sunt solicitați în special donatori cu grupele B+, AB- și O+ / „Fiecare donare poate salva vieți!”
CTS Alba, apel urgent la donare de sânge: Sunt solicitați în special donatori cu grupele B+, AB- și O+ /...
Politică Administrație
1,2 milioane de lei fără TVA pentru canalizare pluvială pe cinci străzi din Cugir și Vinerea: În ce stadiu este proiectul
1,2 milioane de lei fără TVA pentru canalizare pluvială pe cinci străzi din Cugir și Vinerea: În ce stadiu este...
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social Consilierii...
Opinii Comentarii
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...
Nume care se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavriil 2026. Peste 1,3 milioane de români își serbează onomastica
Ce nume derivate se sărbătoresc de Sfântul Mihail și Gavriil 2026 Cei care poartă numele de Mihail, Gavril, Mihai, Mihaela,...