Curier Județean

FOTO | Polițiștii rutieri din Alba, pe urmele șoferilor care se urcă la volan băuți sau drogați: Peste 900 de testări efectuate și 11 persoane cu rezultat pozitiv

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 minute

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Polițiștii rutieri din Alba, pe urmele șoferilor care se urcă la volan băuți sau drogați: Peste 900 de testări efectuate și 11 persoane cu rezultat pozitiv

Polițiștii rutieri din județul Alba au acționat în perioada 7- 9 noiembrie 2026, sub coordonarea Serviciului Rutier, în vederea combaterii conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.

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Principalele obiective ale acestei acțiuni au fost prevenirea accidentelor rutiere și a celor cu consecințe deosebit de grave și creșterea gradului de conștientizare a tuturor categoriilor de participanți la trafic cu privire la riscurile la care se expun atunci când nu respectă normele rutiere.

Pentru depistarea conducătorilor auto care se aflau sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, polițiștii au efectuat, în total, 913 testări, 11 dintre acestea având un rezultat pozitiv.

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