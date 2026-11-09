Care sunt atracțiile Târgului de Crăciun 2026 de la Sibiu și când se deschide: Aproximativ 120 de expozanți și preparate inedite în Piața Mare
Care sunt atracțiile Târgului de Crăciun 2026 de la Sibiu și când se deschide: Aproximativ 120 de expozanți și preparate inedite în Piața Mare
Târgul de Crăciun de la Sibiu își deschide porțile vineri, 13 noiembrie 2026, în Piața Mare, cu aproximativ 120 de expozanți din România, Italia și Ungaria. Ajuns la cea de-a 19-a ediție, evenimentul promite produse artizanale inedite, delicii gastronomice tradiționale și un program de spectacole desfășurat pe o scenă extinsă.
Potrivit organizatorilor, aproximativ o treime dintre comercianți participă pentru prima dată la eveniment, iar 40% dintre expozanți provin din județul Sibiu. Deși interesul pentru participare a fost cel mai ridicat de până acum, numărul comercianților a fost menținut la un nivel similar celui de anul trecut, accentul fiind pus pe calitatea și diversitatea produselor.
Printre noutățile ediției din acest an se numără decorațiunile realizate din rășină și sticlă topită, căsuțele sibiene din lemn pictate manual, articolele vestimentare brodate și jucăriile confecționate cu ajutorul tehnologiei de imprimare 3D.
Nici oferta gastronomică nu va fi mai prejos. Vizitatorii vor putea degusta lichiu copt pe vatră, pită de casă, pogăcele cu jumări, sandvișuri cu carne de porc gătită lent și trufe, alături de alte preparate tradiționale.
O altă atracție va fi scena de dimensiuni mai mari, amplasată în centrul Pieței Mari, unde vor avea loc concerte și spectacole incluse în programul „Capitala Crăciunului”, cofinanțat de Primăria Sibiu.
„Avem expozanți noi, produse pe care vizitatorii nu le-au mai întâlnit aici și o Piață Mare regândită, dar am păstrat atenția pentru confortul celor care ne trec pragul”, a declarat organizatorul Andrei Drăgan Răduleț.
Ediția din 2026 vine și cu o recunoaștere europeană: Târgul de Crăciun din Sibiu a primit distincția „Excellent European Christmas Market”, acordată de European Excellent Christmas Market Association (EECMA).
Evenimentul este organizat de Asociația Events for Tourism și va putea fi vizitat până duminică, 3 ianuarie 2027. Accesul publicului este gratuit.
sursa: Agerpres
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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