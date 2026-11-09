Răsturnare de situație în dosarul lui Călin Georgescu! Tribunalul București a decis arestul la domiciliu: DIICOT contestă hotărârea
Răsturnare de situație în dosarul lui Călin Georgescu! Tribunalul București a decis arestul la domiciliu: DIICOT contestă hotărârea
Tribunalul București a admis cererea formulată de Călin Georgescu și a dispus înlocuirea arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu. Decizia nu este definitivă și urmează să fie contestată de procurorii DIICOT la Curtea de Apel București.
Este o nouă victorie de etapă pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale, după ce instanța a pronunțat în repetate rânduri hotărâri favorabile acestuia, ulterior răsturnate de judecătorii Curții de Apel București.
Acuzații într-un dosar de 1,1 milioane de euro
Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, fiind cercetat într-un dosar în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri din Buzău cu suma de 1,1 milioane de euro.
Ancheta DIICOT a fost declanșată în urma unei plângeri depuse de omul de afaceri Răzvan Leu. Acesta ar fi fost atras într-o presupusă afacere cu tranzacții de metale prețioase, care ar fi necesitat obținerea unei linii de credit de șase milioane de euro.
Potrivit anchetatorilor, Călin Georgescu i-ar fi recomandat să ia legătura cu Ionel Rusen, considerat un apropiat al său. Acesta l-ar fi pus în contact cu cetățeanul italian Massimiliano Arena, care s-ar fi prezentat drept reprezentantul unei bănci din Elveția.
Pentru obținerea finanțării, omul de afaceri ar fi fost convins să achite o garanție de un milion de euro. Din această sumă, 100.000 de euro ar fi urmat să fie direcționați către finanțarea campaniei prezidențiale a lui Georgescu.
Ulterior, Răzvan Leu ar mai fi transferat 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis că valoarea creditului ar putea crește până la 15 milioane de euro.
Împrumutul nu a mai fost acordat, iar omul de afaceri nu și-ar mai fi recuperat cei 1,1 milioane de euro.
Curtea de Apel a anulat anterior deciziile favorabile
Nu este prima dată când Tribunalul București dispune o măsură mai blândă pentru Călin Georgescu. În precedentele situații, Curtea de Apel București a intervenit și a menținut măsura arestului preventiv.
Rămâne de văzut dacă și de această dată judecătorii instanței superioare vor răsturna hotărârea Tribunalului.
Până la pronunțarea unei decizii definitive, Călin Georgescu rămâne sub incidența măsurii preventive aflate în vigoare.
sursa: Știri pe Surse
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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