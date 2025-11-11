DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentare pentru data de 18.11.2025

AJPIS ALBA: Pentru anul 2026, 97 de unități de asistență socială au solicitat subvenții de aproape 20 de milioane de lei Pentru anul 2026, 14 furnizori cu 97 de unități de asistență socială au depus cereri de finanțare, vizând sprijin pentru 2.247 de persoane și o sumă totală de aproape 20 de milioane de lei. […]