Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 27.04.2026-03.05.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 20.04.2026-26.04.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Întreruperile programate pentru intervalul 27.04.2026-03.05.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. GARBOVA, Strada TOTAL 29/04/2026 09:00 – 29/04/2026 16:00
2. GARBOVA, STR DN AGRAR SRL 29/04/2026 09:00 – 29/04/2026 16:00
3. VALEA LUNGA, Strada PRINCIPALA balastiera 30/04/2026 09:00 – 30/04/2026 17:00
4. VALEA LUNGA, GLOGOVET, Strada PRINCIPALA TOTAL 30/04/2026 09:00 – 30/04/2026 17:00
5. BLAJ, MANARADE, Strada PRINCIPALA partial 30/04/2026 09:00 – 30/04/2026 17:00

Suplimentar pentru intervalul 20.04.2026-26.04.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. ALBA IULIA – Str. SIRIA, Str. PETRE ISPIRESCU, Str. HUMULESTI Alba, Str. GRIGORE ANTIPA Str. partial, Str. EMIL RACOVITA partial, Str. ALEXANDRU ODOBESCU partial 22/04/2026 08:00 – 22/04/2026 16:00
2. ALBA IULIA, Calea CALEA MOTILOR PARTIAL 22/04/2026 09:00 – 22/04/2026 15:00
3. SPRING – DRASOV, Strada PRINCIPALA, Strada BISERICII, Strada A-II-A 22/04/2026 09:00 – 22/04/2026 16:00
4. OCOLIS, Strada PRINCIPALA 22/04/2026 09:00 – 22/04/2026 17:00
5. OCOLIS, VIDOLM, Strada PRINCIPALA 22/04/2026 09:00 – 22/04/2026 17:00
6. OCOLIS, RUNC(OCOLIS), Strada PRINCIPALA 22/04/2026 09:00 – 22/04/2026 17:00
7. OCOLIS, LUNCA LARGA(OCOLIS), Strada PRINCIPALA 22/04/2026 09:00 – 22/04/2026 17:00
8. LUNCA ARIESULUI(POSAGA), Strada PRINCIPALA 22/04/2026 09:00 – 22/04/2026 17:00
9. ALBA IULIA – Strada SLIVEN PARTIAL, Strada BAZNA, Strada AUROREI 23/04/2026 08:00 – 23/04/2026 12:00
10. ALBA IULIA, Strada EMIL RACOVITA partial 23/04/2026 08:00 – 23/04/2026 16:00
11. CIUGUD, LIMBA, Strada PRINCIPALA 23/04/2026 09:00 – 23/04/2026 15:00
12. OCOLIS, Strada PRINCIPALA 23/04/2026 09:00 – 23/04/2026 17:00
13. OCOLIS, VIDOLM, Strada PRINCIPALA 23/04/2026 09:00 – 23/04/2026 17:00
14. OCOLIS, RUNC(OCOLIS), Strada PRINCIPALA 23/04/2026 09:00 – 23/04/2026 17:00
15. OCOLIS, LUNCA LARGA(OCOLIS), Strada PRINCIPALA 23/04/2026 09:00 – 23/04/2026 17:00
16. LUNCA ARIESULUI(POSAGA), Strada PRINCIPALA 23/04/2026 09:00 – 23/04/2026 17:00
17. VINTU DE JOS, Strada SC VOX SRL,DEPOZIT VINT 24/04/2026 08:00 – 24/04/2026 16:00
18. VINTU DE JOS, DEALU FERULUI, Strada TOTAL 24/04/2026 08:00 – 24/04/2026 16:00
19. VINTU DE JOS, CIMPU GOBLII, Strada TOTAL 24/04/2026 08:00 – 24/04/2026 16:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

