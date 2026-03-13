DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 23.03.2026-29.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 16.03.2026-22.03.2026

INCENDIU la Blaj: Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor care se manifestă pe o suprafață de 3.000 metri pătrați Stația de pompieri Blaj intervine, vineri, 13 martie 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Plopilor din municipiu, unde flăcările se manifestă pe o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați. Potrivit ISU Alba, stația de […]