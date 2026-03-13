DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 23.03.2026-29.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 16.03.2026-22.03.2026

Curier Județean

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Întreruperile programate pentru intervalul 23.03.2026-29.03.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

ALBA IULIA, Strada MAGUREI PARTIAL – 24/03/2026 09:00 – 24/03/2026 17:00 

CETATEA DE BALTA, Str. T.VLADIMIRESCU, Str. STEFAN CEL MARE, Str. MIHAI EMINESCU gaz uscare, Str. MIHAI EMINESCU Speranta,  Str. MIHAI EMINESCU Ferma Naghi – 25/03/2026 09:00 – 25/03/2026 17:00 

CETATEA DE BALTA, TATARLAUA, Strada PRINCIPALA TOTAL – 25/03/2026 09:00 – 25/03/2026 17:00 

CETATEA DE BALTA, CRACIUNELU DE SUS, Strada PRINCIPALA Zootehnie – 25/03/2026 09:00 – 25/03/2026 17:00 

CETATEA DE BALTA, Str. T.VLADIMIRESCU, Str. STEFAN CEL MARE, Str. MIHAI EMINESCU gaz uscare, Str. MIHAI EMINESCU Speranta,  Str. MIHAI EMINESCU Ferma Naghi – 26/03/2026 09:00 – 26/03/2026 17:00 

CETATEA DE BALTA, TATARLAUA, Strada PRINCIPALA TOTAL – 26/03/2026 09:00 – 26/03/2026 17:00 

CETATEA DE BALTA, CRACIUNELU DE SUS, Strada PRINCIPALA Zootehnie – 26/03/2026 09:00 – 26/03/2026 17:00 

CERGAU MARE, Strada PRINCIPALA TOTAL – 26/03/2026 09:00 – 26/03/2026 17:00 

CERGAU MARE, LUPU, Strada PRINCIPALA TOTAL – 26/03/2026 09:00 – 26/03/2026 17:00 

CERGAU MARE, CERGAU MIC, Strada PRINCIPALA TOTAL – 26/03/2026 09:00 – 26/03/2026 17:00 

BLAJ, SPATAC, Strada PRINCIPALA TOTAL – 26/03/2026 09:00 – 26/03/2026 17:00 

BLAJ, MANARADE, Strada PRINCIPALA partial – 26/03/2026 09:00 – 26/03/2026 17:00 

Suplimentar pentru intervalul 16.03.2026-22.03.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

VINTU DE JOS, Str. TELMAN TOTAL, Str. SIBISENI PARTIAL, Str. SC DANIEL SI IOANA SRL TOTAL, Str. PTAB CIC AUTOSTRADA TOTAL – 18/03/2026 08:00 – 18/03/2026 15:00 

ALBA IULIA – Str. PANAIT ISTRATI, Str. CONSTANTIN DAICOVICI, Str. BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA, Str. ALEXANDRU ODOBESCU – 18/03/2026 08:00 – 18/03/2026 16:00 

SIBOT, Strada DN 7 – 18/03/2026 08:30 – 18/03/2026 14:00 

CUGIR – VINEREA, Str. ZAVOIULUI, Str. VETERANILOR, Str. VADULUI, Str. TRACTORISTULUI, Str. TOAMNEI,  Str. TEIULUI, Str. SPINULUI, Str. SANTIERULUI, Str. RAULUI, Str. PRIVIGHETORII, Str. PRINCIPALA, Str. POSTEI, Str. MOTILOR, Str. MORII,  Str. MESTEACANULUI, Str. MERILOR, Str. MACULUI, Str. GARII, Str. EROILOR, Str. DEAL, Str. CIRESILOR, Str. CAMPUL PAINII, Str. CALEA GORUNILOR, Str. ARINULUI – 18/03/2026 08:30 – 18/03/2026 14:00 

CIURULEASA, Strada PRINCIPALA – 18/03/2026 09:00 – 18/03/2026 17:00 

CIURULEASA, MATISESTI(CIURULEASA, Strada PRINCIPALA – 18/03/2026 09:00 – 18/03/2026 17:00 

CIURULEASA, GHEDULESTI, Strada PRINCIPALA – 18/03/2026 09:00 – 18/03/2026 17:00 

CIURULEASA, BUNINGINEA, Strada PRINCIPALA – 18/03/2026 09:00 – 18/03/2026 17:00 

CIURULEASA, BOGLESTI, Strada PRINCIPALA – 18/03/2026 09:00 – 18/03/2026 17:00 

CIURULEASA, BODRESTI, Strada PRINCIPALA – 18/03/2026 09:00 – 18/03/2026 17:00 

ABRUD –  Str. SOHARU, Str. SERBINA, Str. SALCIILOR,  Str. MECEA,  Str. LUNCILOR, Str. LT.ANCA VIRGIL, Str. ION AGARBICEANU, Str. DECEBAL, Str. CRISTEA – 18/03/2026 09:00 – 18/03/2026 17:00 

CRICAU, Strada PRINCIPALA PARTIAL – 19/03/2026 09:00 – 19/03/2026 15:00

ALBA IULIA, Strada ARIESULUI PARTIAL – 19/03/2026 09:00 – 19/03/2026 15:00 

ABRUD –  Str. VALCELELOR, Str. TRAIAN, Str. SALCIILOR, Str. REPUBLICII, Str. MOTILOR, Str. LUNCILOR, Str. IOAN SLAVICI, Str. GURA CORNII, Str. GARII, Str. DRAJII, Str. DECEBAL, Str. DEALULUI, Str. CRISAN, Str. CETATII, Str. BANCII, Str. AVRAM IANCU – 19/03/2026 09:00 – 19/03/2026 17:00 

POSAGA DE JOS, Strada PRINCIPALA partial – 20/03/2026 09:00 – 20/03/2026 15:00 

MIRASLAU, RACHIS, Sat PRINCIPALA PARTIAL PETRU MAIOR – 20/03/2026 09:00 – 20/03/2026 16:00

