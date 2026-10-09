Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 19.10-25.10.2026 și suplimentar pentru intervalul 12.10-18.10.2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 19.10-25.10.2026 și suplimentar pentru intervalul 12.10-18.10.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Petrecerea Divorțaților

Întreruperile programate pentru intervalul 19.10-25.10.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1 SANCEL, Localitate toate TOTAL 21/10/2026 08:00 – 21/10/2026 10:00
2 SANCEL, Localitate toate TOTAL 22/10/2026 16:00 – 22/10/2026 19:00

Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 12.10-18.10.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. CERU-BACAINTI, VALEA MARE, Strada PRINCIPALA 14/10/2026 08:00 – 14/10/2026 16:00
2. BLANDIANA, RACATAU, Strada PRINCIPALA 14/10/2026 08:00 – 14/10/2026 16:00
3. SIBOT, BALOMIRU DE CIMP, Strada STADIONULUI 14/10/2026 09:00 – 14/10/2026 14:00
4. SIBOT, BALOMIRU DE CIMP, Strada PRINCIPALA 14/10/2026 09:00 – 14/10/2026 14:00
5. ALBA IULIA, Strada SESURI PARTIAL 14/10/2026 09:00 – 14/10/2026 15:00
6. ALBA IULIA – Str. LOTRU 16/10/2026 09:00 – 16/10/2026 12:00
7. ALBA IULIA – Strada OLTENIEI, Str. CRISAN 16/10/2026 09:00 – 16/10/2026 14:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

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