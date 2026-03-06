Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 16.03.2026-22.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 09.03.2026-15.03.2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Întreruperile programate pentru intervalul 16.03.2026-22.03.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. ALMASU MARE, NADASTIA, Strada PRINCIPALA Partial 16/03/2026 09:00 – 16/03/2026 15:00
2. MIRASLAU, RACHIS, Sat PRINCIPALA PARTIAL PETRU MAIOR 20/03/2026 09:00 – 20/03/2026 16:00

Suplimentar pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. ALBA IULIA – Strada ION CREANGA, Strada ANTON PANNM, Strada ALEXANDRU ODOBESCU 11/03/2026 08:00 – 11/03/2026 16:00
2. TEIUS – Strada PETRU MAIOR PARTIAL, Strada LUCIAN BLAGA PARTIAL, Strada CURCANI PARTIAL 11/03/2026 08:30 – 11/03/2026 15:00
3. ALMASU MARE, NADASTIA, Strada PRINCIPALA Partial 11/03/2026 09:00 – 11/03/2026 15:00
4. ALBA IULIA – Strada VICTOR BABES, Strada PETROSANI, Strada NINA CASSIAN, Strada LUPENI, Strada EMIL RACOVITA 11/03/2026 09:00 – 11/03/2026 15:00
5. HOPARTA, VAMA SEACA, Strada PRINCIPALA partial 12/03/2026 09:00 – 12/03/2026 15:00
6. SEBES, Strada SCHWEIGHOFFER PARTIAL 13/03/2026 09:00 – 13/03/2026 15:00
7. ALMASU MARE, NADASTIA, Strada PRINCIPALA Partial 13/03/2026 09:00 – 13/03/2026 15:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

