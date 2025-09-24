Deciziile luate de Curtea Constituţională în şedinţa de miercuri. Pronunțarea privind pensiile speciale ale magistraților programată pe 8 octombrie
Deciziile luate de Curtea Constituţională în şedinţa de miercuri. Pronunțarea privind pensiile speciale ale magistraților amânată pe 8 octombrie
Decizia privind constituționalitate pensiilor magistraților a fost amânată de Curtea Constituțională pentru data de 8 octombrie.
Judecătorii au respins obiecția de neconstituționalitate asupra Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, care prevedea restructurarea ANCOM, ANRE și ASF, a transmis Biroul de presă al CCR.
Citește și: Mesajul transmis de Nicușor Dan după întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare: ,,Românii au făcut numeroase sacrificii în ultimii ani”
Curtea Constituțională a decis să amâne pentru data de 8 octombrie analizarea contestațiilor depuse de partidele de opoziție AUR, POT și SOS, care vizează neconstituționalitatea proiectelor de lege pentru care Guvernul condus de Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament, potrivit G4 Media:
Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății – amânare până la data de 8 octombrie
Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – amânare până la data de 8 octombrie
Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice – amânare până la data de 8 octombrie
Judecătorii Curții Constituționale s-au reunit miercuri în ședință pentru a discuta contestațiile depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție (proiectul privind pensiile magistraților) și de opoziția AUR, POT și SOS privind următoarele proiecte de lege:
– Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu;
– Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;
– Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
– Proiectului de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome;
– Proiectului de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
PENSII 2025 | Curtea Constituțională AMÂNĂ pronunţarea cu privire la pensiile de serviciu ale magistraţilor
Curtea Constituțională AMÂNĂ pronunţarea cu privire la pensiile de serviciu ale magistraţilor Curtea Constituţională a României s-a reunit, miercuri, 24 septembrie 2025, pentru a dezbate nouă sesizări care vizează legile din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea. Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), SOS România şi Partidul Oamenilor […]
24-26 septembrie 2025 | RĂCIRE accentuată a vremii în România: Anunțul meteorologilor
RĂCIRE accentuată a vremii în România: Anunțul meteorologilor Vremea în România intră într-un proces de răcire accentuată, a anunțat, miercuri, 24 septembrie 2025, Administrația Națională de Meteorologie. Meteorologii au emis de altfel o informare cu privire la răcirea vremii în toată țara, în vigoare în intervalul miercuri, 24 septembrie 2025, ora 10.00 – vineri, 26 […]
Începând de anul viitor va fi introdus serviciul militar voluntar. Ministrul Apărării: ,,O armată mai bine pregătită și mai tânără”
Ionuț Moșteanu, Ministrul Apărării, a explicat că proiectul pentru serviciul militar voluntar o să aibă ca și scop o rezervă a armatei mai mari, mai pregătitiă și mai tânără. Politicianul consideră că rezerva armatei este ,,îmbătrănită”. Astfel, tinerii vor putea să facă un stagiu de patru luni alături de Armata României, însă, cei care doresc […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Deciziile luate de Curtea Constituţională în şedinţa de miercuri. Pronunțarea privind pensiile speciale ale magistraților programată pe 8 octombrie
Deciziile luate de Curtea Constituţională în şedinţa de miercuri. Pronunțarea privind pensiile speciale ale magistraților amânată pe 8 octombrie Decizia...
PENSII 2025 | Curtea Constituțională AMÂNĂ pronunţarea cu privire la pensiile de serviciu ale magistraţilor
Curtea Constituțională AMÂNĂ pronunţarea cu privire la pensiile de serviciu ale magistraţilor Curtea Constituţională a României s-a reunit, miercuri, 24...
Știrea Zilei
Minor de 17 ani, dus la audieri pentru mesajele de amenințare către școli. Ce spune SRI
Minor de 17 ani, dus la audieri pentru mesajele de amenințare către școli. Ce spune SRI Un minor de 17...
Mesaj de amenințare pentru mai multe școli din Alba! Poliția face verificări: ,,Siguranța tuturor reprezintă o prioritate”
Un mesaj de amenințare a fost trimis pe adresa oficială de e-mail a Poliției Municipiului Alba Iulia, în seara zilei...
Curier Județean
27 septembrie 2025 | Ziua Recoltei la Aiud: Standuri cu legume de la producătorii locali și muzică populară, într-un decor magic de toamnă
27 septembrie 2025 | Ziua Recoltei la Aiud: Standuri cu legume de la producătorii locali și muzică populară, într-un decor...
Un transport agabaritic de peste 50 de tone străbate Transilvania, inclusiv județul Alba. Pe unde va trece
Un transport agabaritic de peste 50 de tone străbate Transilvania, inclusiv județul Alba Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere...
Politică Administrație
Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 1.298.960,44 lei
Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în...
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră...
Opinii Comentarii
24 septembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu deficienţe de auz. Aproximativ 5% din populaţia lumii suferă de pierderea auzului
24 septembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu deficienţe de auz. Aproximativ 5% din populaţia lumii suferă de pierderea auzului În...
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului lui Dumnezeu
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului...