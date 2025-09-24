Deciziile luate de Curtea Constituţională în şedinţa de miercuri. Pronunțarea privind pensiile speciale ale magistraților programată pe 8 octombrie

Deciziile luate de Curtea Constituţională în şedinţa de miercuri. Pronunțarea privind pensiile speciale ale magistraților amânată pe 8 octombrie

Decizia privind constituționalitate pensiilor magistraților a fost amânată de Curtea Constituțională pentru data de 8 octombrie.

Judecătorii au respins obiecția de neconstituționalitate asupra Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, care prevedea restructurarea ANCOM, ANRE și ASF, a transmis Biroul de presă al CCR.

Curtea Constituțională a decis să amâne pentru data de 8 octombrie analizarea contestațiilor depuse de partidele de opoziție AUR, POT și SOS, care vizează neconstituționalitatea proiectelor de lege pentru care Guvernul condus de Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament, potrivit G4 Media:

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății – amânare până la data de 8 octombrie

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – amânare până la data de 8 octombrie

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice – amânare până la data de 8 octombrie

Judecătorii Curții Constituționale s-au reunit miercuri în ședință pentru a discuta contestațiile depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție (proiectul privind pensiile magistraților) și de opoziția AUR, POT și SOS privind următoarele proiecte de lege:

– Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu;

– Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;

– Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

– Proiectului de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome;

– Proiectului de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

