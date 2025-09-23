Mesajul transmis de Nicușor Dan după întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare: ,,Românii au făcut numeroase sacrificii în ultimii ani”
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj după întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare care a avut loc astăzi, 23 septembrie, la Palatul Cotroceni.
Mai exact, acesta transmite că în cadrul întâlnirii s-a purtat un dialog ,,necesar și constructiv” în ceea ce privește stabilitatea politică și economică a României.
Mai mult decât atât, Nicușor Dan a transmis că se menține actuala coaliție de guvernare și că liderii partidelor s-au angajat ,,să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate”.
Mesajul publicat de Nicușor Dan după întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare
,,Am avut astăzi o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni, în cadrul căreia am mediat un dialog necesar și constructiv pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării.
Am subliniat importanța menținerii unității coaliției și a continuării reformelor asumate în fața cetățenilor de actuala majoritate parlamentară, iar liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public.
Românii au făcut numeroase sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Înțeleg nemulțumirile legitime ale celor care au fost nevoiți, din nou, să fie solidari. Astăzi, datele arată o îmbunătățire a situației bugetare și indicatorii economici prezintă o evoluție pozitivă, care poate fi menținută doar printr-un angajament ferm al coaliției de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului”, a publicat pe o rețea de socializare, Președintele României, Nicușor Dan.
