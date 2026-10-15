Decizie importantă în Biserica Greco-Catolică: Arhiepiscopul Major Claudiu va păstori două eparhii

Arhiepiscopul Major Claudiu va exercita, începând cu 15 octombrie 2026, deplina responsabilitate pastorală asupra Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș și a Eparhiei de Cluj-Gherla. Unirea in persona Episcopi, dispusă prin decret în urma consultării favorabile a Scaunului Apostolic, nu desființează și nu contopește cele două circumscripții ecleziastice, care își păstrează identitatea juridică, teritoriul, patrimoniul și structurile proprii.

„Reunit în sesiune ordinară la Blaj, între 4–5 iunie 2026, Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și-a exprimat consimțământul pentru unirea in persona Episcopi („în persoana Episcopului”) a Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș și a Eparhiei de Cluj-Gherla.

În urma consultării favorabile a Scaunului Apostolic, prin Decretul din 15 octombrie 2026, Preafericirea Sa Claudiu, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a dispus unirea celor două circumscripții ecleziastice in persona Episcopi, în conformitate cu prevederile can. 85 § 1 din Codul Canoanelor Bisericilor Orientale.

În virtutea acestei uniri, Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș și Eparhia de Cluj-Gherla sunt încredințate păstoririi aceluiași Ierarh, în persoana Arhiepiscopului Major. Cele două circumscripții își păstrează personalitatea juridică distinctă, canonică și civilă, precum și teritoriul, sediul, biserica catedrală, patrimoniul, drepturile și obligațiile, organismele de conducere și toate structurile proprii fiecăreia, potrivit prevederilor dreptului.

Începând cu 15 octombrie 2026, odată cu intrarea în vigoare a Decretului, Preafericitului Părinte Claudiu îi revine deplina grijă pastorală a celor două circumscripții, exercitând în mod distinct, în fiecare dintre acestea, drepturile și îndatoririle proprii Episcopului eparhial.

La baza acestei hotărâri se află grija pentru binele spiritual al credincioșilor și dorința de a răspunde cât mai adecvat necesităților pastorale actuale. Totodată, decizia exprimă preocuparea Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică de a-și împlini misiunea în spirit de comuniune, răspunzând provocărilor societății contemporane și valorificând bogăția propriului patrimoniu istoric, spiritual și instituțional”, se arată într-un comunicat de presă comun al Biroului de presă al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș și Biroului de presă al Eparhiei de Cluj-Gherla.

sursa foto: Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică

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