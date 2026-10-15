Decizie importantă în Biserica Greco-Catolică: Arhiepiscopul Major Claudiu va păstori două eparhii
Decizie importantă în Biserica Greco-Catolică: Arhiepiscopul Major Claudiu va păstori două eparhii
Arhiepiscopul Major Claudiu va exercita, începând cu 15 octombrie 2026, deplina responsabilitate pastorală asupra Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș și a Eparhiei de Cluj-Gherla. Unirea in persona Episcopi, dispusă prin decret în urma consultării favorabile a Scaunului Apostolic, nu desființează și nu contopește cele două circumscripții ecleziastice, care își păstrează identitatea juridică, teritoriul, patrimoniul și structurile proprii.
„Reunit în sesiune ordinară la Blaj, între 4–5 iunie 2026, Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și-a exprimat consimțământul pentru unirea in persona Episcopi („în persoana Episcopului”) a Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș și a Eparhiei de Cluj-Gherla.
În urma consultării favorabile a Scaunului Apostolic, prin Decretul din 15 octombrie 2026, Preafericirea Sa Claudiu, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a dispus unirea celor două circumscripții ecleziastice in persona Episcopi, în conformitate cu prevederile can. 85 § 1 din Codul Canoanelor Bisericilor Orientale.
În virtutea acestei uniri, Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș și Eparhia de Cluj-Gherla sunt încredințate păstoririi aceluiași Ierarh, în persoana Arhiepiscopului Major. Cele două circumscripții își păstrează personalitatea juridică distinctă, canonică și civilă, precum și teritoriul, sediul, biserica catedrală, patrimoniul, drepturile și obligațiile, organismele de conducere și toate structurile proprii fiecăreia, potrivit prevederilor dreptului.
Începând cu 15 octombrie 2026, odată cu intrarea în vigoare a Decretului, Preafericitului Părinte Claudiu îi revine deplina grijă pastorală a celor două circumscripții, exercitând în mod distinct, în fiecare dintre acestea, drepturile și îndatoririle proprii Episcopului eparhial.
La baza acestei hotărâri se află grija pentru binele spiritual al credincioșilor și dorința de a răspunde cât mai adecvat necesităților pastorale actuale. Totodată, decizia exprimă preocuparea Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică de a-și împlini misiunea în spirit de comuniune, răspunzând provocărilor societății contemporane și valorificând bogăția propriului patrimoniu istoric, spiritual și instituțional”, se arată într-un comunicat de presă comun al Biroului de presă al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș și Biroului de presă al Eparhiei de Cluj-Gherla.
sursa foto: Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Burse sociale pentru elevi 2026: Sindicatele cer ca dosarele să fie verificate de primării, nu de profesori
Burse sociale pentru elevi 2026: Sindicatele cer ca dosarele să fie verificate de primării, nu de profesori Federațiile sindicale din învățământul preuniversitar solicită transferarea responsabilității privind verificarea dosarelor pentru bursele sociale ale elevilor către autoritățile locale, prin serviciile de asistență socială ale primăriilor. Sindicaliștii susțin că profesorii nu ar trebui să se ocupe de verificarea […]
16 octombrie 2026 | Noi restricții pe Autostrada A1 Nădlac-Sebeș și în Nodul Rutier Sebeș: Care este motivul
Noi restricții pe Autostrada A1 Nădlac-Sebeș și în Nodul Rutier Sebeș: Care este motivul Atenție, șoferi! Vineri, 16 octombrie 2026, în intervalul orar 07:00-18:00, se vor institui restricții de circulație pe Autostrada A1 Nădlac – Sebeș – Sibiu, între km 306+700 și km 307+980, calea 2 și pe Breateaua directă (Breteaua 3), aferentă Nodului Rutier […]
Guvernul, obligat definitiv să plătească restanțele magistraților. Miza: 5 miliarde de lei
Guvernul, obligat definitiv să plătească restanțele magistraților. Miza: 5 miliarde de lei Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a câștigat definitiv procesul intentat Guvernului și Ministerului Finanțelor pentru plata drepturilor salariale restante ale magistraților, rezultate din majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Miza financiară a litigiului se ridică la aproximativ 5 miliarde de lei. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Burse sociale pentru elevi 2026: Sindicatele cer ca dosarele să fie verificate de primării, nu de profesori
Burse sociale pentru elevi 2026: Sindicatele cer ca dosarele să fie verificate de primării, nu de profesori Federațiile sindicale din...
16 octombrie 2026 | Noi restricții pe Autostrada A1 Nădlac-Sebeș și în Nodul Rutier Sebeș: Care este motivul
Noi restricții pe Autostrada A1 Nădlac-Sebeș și în Nodul Rutier Sebeș: Care este motivul Atenție, șoferi! Vineri, 16 octombrie 2026,...
Știrea Zilei
Video | Percheziții în Alba și alte județe într-un dosar de propagandă teroristă: Trei minori, de 16 și 17 ani, cercetați de DIICOT
Percheziții în Alba și alte județe într-un dosar de propagandă teroristă: Trei minori, de 16 și 17 ani, cercetați de...
Foto | Aiudul investește masiv în revigorarea Parcului Municipal: Licitație pentru modernizarea celei mai importante zone verzi a orașului
Aiudul investește masiv în revigorarea Parcului Municipal: Licitație pentru modernizarea celei mai importante zone verzi a orașului Primăria Municipiului Aiud...
Curier Județean
Sesiuni de pregătire on-line pentru elevii care își doresc să urmeze cursurile colegiilor militare organizate și de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. Cum se pot înscrie elevii interesați
Sesiuni de pregătire on-line pentru elevii care își doresc să urmeze cursurile colegiilor militare organizate și de Colegiul Național Militar...
24 octombrie 2026 | 14 ani cu Garda Apulum: Sărbătoare cu legionari, daci, gladiatori și nimfe la Alba Iulia
14 ani cu Garda Apulum: Sărbătoare cu legionari, daci, gladiatori și nimfe la Alba Iulia Garda Apulum marchează 14 ani...
Politică Administrație
Corneliu Mureșan (PSD Alba): După două decenii de povești liberale, Cugirul va fi legat în sfârșit la autostradă datorită foștilor miniștri PSD
Corneliu Mureșan (PSD Alba): După două decenii de povești liberale, Cugirul va fi legat în sfârșit la autostradă datorită foștilor...
Foto | Ce se întâmplă cu ultimele străzi de pământ din centrul unui oraș din Alba: „Transformare importantă”
Ce se întâmplă cu ultimele străzi de pământ din centrul unui oraș din Alba: „Transformare importantă” A început reabilitarea ultimelor...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...