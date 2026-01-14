Debite estimate sub mediile multianuale pe râurile din România în ianuarie 2026: Prognoză hidrologică

Debite estimate sub mediile multianuale pe râurile din România în ianuarie 2026

În luna ianuarie 2026, debitele râurilor din România se vor situa, în general, la 30–50% din mediile multianuale lunare, a transmis, marți, 13 ianuarie 2026, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Valori mai ridicate (50–80%) sunt prognozate pe râurile din bazinele hidrografice: Olt (sectorul superior și mijlociu), Argeș (superior și mijlociu), Ialomița, precum și pe cursurile Siretului și Prutului.

Cele mai mari valori, apropiate de normal (80–100%), se vor înregistra pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Jiu, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș și Putna.

Cele mai scăzute debite (sub 30%) sunt estimate pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.

Aceste prognoze de lungă durată vor fi actualizate permanent prin prognoze de scurtă durată, iar în situațiile în care există posibilitatea depășirii cotelor de apărare, vor fi emise avertizări hidrologice, în funcție de evoluția condițiilor hidrologice și meteorologice din momentul respectiv, au precizat hidrologii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI