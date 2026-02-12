De Valentine’s Day, amicale acasă pentru divizionarele terțe CIL Blaj, CSU Alba Iulia și Metalurgistul Cugir
Cu două săptămâni înaintea startului oficial al sezonului de primăvară, sâmbătă, 14 februarie, de „Valentine’s Day”, sunt programate alte partide de verificare pentru divizionarele terțe din Alba.
Citește și: Metalurgistul Cugir, o nouă achiziție, stranierul Sanchez! Vezi legătura acestuia cu CSM Unirea Alba Iulia
Astfel, la ora 11.00, în Parcul „Avram Iancu”, CIL Blaj va întâlni AFC Agnita (locul 4 în cel de-al patrulea eșalon competițional, în Sibiu).
CS Universitar Alba Iulia va avea adversar, la Sebeș, pe „Pielarul”, pe Dacia Orăștie (locul 7 în Liga 4 din județul vecin), studenții având primul joc de verificare al iernii pe teren propriu, tot la ora 11.00.
Metalurgistul Cugir, la finele cantonamentului centralizat, va evolua, acasă, pe „Arena Cugir”, de la ora 11.30, cu CSM Deva (lider cu maximum de puncte în Liga 4 din Hunedoara), primul amical în fața fanilor pentru „roș-albaștri”.
