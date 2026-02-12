Sport

De Valentine’s Day, amicale acasă pentru divizionarele terțe CIL Blaj, CSU Alba Iulia și Metalurgistul Cugir

Dan HENEGAR

Publicat

acum 54 de minute

în

De

De Valentine’s Day, meciuri amicale acasă pentru divizionarele terțe CIL Blaj, CSU Alba Iulia și Metalurgistul Cugir

Cu două săptămâni înaintea startului oficial al sezonului de primăvară, sâmbătă, 14 februarie, de „Valentine’s Day”, sunt programate alte partide de verificare pentru divizionarele terțe din Alba.

Citește și: Metalurgistul Cugir, o nouă achiziție, stranierul Sanchez! Vezi legătura acestuia cu CSM Unirea Alba Iulia

Astfel, la ora 11.00, în Parcul „Avram Iancu”, CIL Blaj va întâlni AFC Agnita (locul 4 în cel de-al patrulea eșalon competițional, în Sibiu).

CS Universitar Alba Iulia va avea adversar, la Sebeș, pe „Pielarul”, pe Dacia Orăștie (locul 7 în Liga 4 din județul vecin), studenții având primul joc de verificare al iernii pe teren propriu, tot la ora 11.00.

Metalurgistul Cugir, la finele cantonamentului centralizat, va evolua, acasă, pe „Arena Cugir”, de la ora 11.30, cu CSM Deva (lider cu maximum de puncte în Liga 4 din Hunedoara), primul amical în fața fanilor pentru „roș-albaștri”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO | Cu albaiulianul George Țălnar pe banca tehnică, divizionara secundă Metalul Buzău, calificare pentru a doua oară consecutiv în sferturile de finală ale Cupei României

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 14 ore

în

11 februarie 2026

De

Cu albaiulianul George Țălnar pe banca tehnică, divizionara secundă Metalul Buzău, calificare pentru a doua oară consecutiv în sferturile de finală ale Cupei României Divizionara secundă Metalul Buzău a obținut, miercuri, 11 februarie 2026, o calificare istorică, a doua consecutivă, în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal. Noua performanță a fost repurtată cu […]

Citește mai mult

Sport

CIL Blaj – Interstar Sibiu 4-1 (2-0), într-un meci amical | Dublă Taifas, Bejan – gol la debut

Dan HENEGAR

Publicat

acum 18 ore

în

11 februarie 2026

De

CIL Blaj – Interstar Sibiu 4-1 (2-0), într-un meci amical, disputat pe teren sintetic în Parcul „Avram Iancu”. Dublă Taifas, Bejan – gol la debut CIL Blaj a învins Interstar Sibiu, scor 4-1 (2-0), într-un meci amical, pentru divizionara terță marcând Taifas dublă (12, 57), Bejan (44, gol la debut al jucătorului împrumutat de la […]

Citește mai mult

Sport

În semifinala Cupei României, CSO Voluntari – Volei Alba Blaj 2-3 | Campioana, victorie de senzație, după o revenire miraculoasă, de la 0-2!!!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 19 ore

în

11 februarie 2026

De

În semifinala Cupei României, CSO Voluntari – Volei Alba Blaj 2-3 | Campioana a reușit victorie de senzație, după o revenire miraculoasă, de la 0-2!!! În manșa tur a semifinalelor Cupei României, Volei Alba Blaj a învins în deplasare, după ce a întors neverosimil rezultatul, scor 3-2 (17-25, 25-27, 25-23, 25-19, 15-8), pe CSO Voluntari, […]

Citește mai mult