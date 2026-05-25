Baraj pentru Liga 2, Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia! Dragoș Militaru (antrenor CSM Unirea Alba Iulia): „Cel mai important meci e la Lupeni și trebuie să facem tot ce depinde de noi”
Baraj pentru Liga 2, Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia | Dragoș Militaru (antrenor CSM Unirea Alba Iulia): „Cel mai important meci e la Lupeni și trebuie să facem tot ce depinde de noi”
În primul baraj pentru promovarea în Liga 2, CSM Unirea Alba Iulia va juca în deplasare cu Minerul Lupeni, sâmbătă, 30 iunie, ora 17.30!
Citește și: Baraj pentru Liga 2: Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia, sâmbătă, 30 mai!
Ghinion pentru „alb-negri” care și în cazul accederii în finală, vor juca în deplasare cu învingătoarea dintre SC Popești-Leordeni și Șoimii Gura Humorului.
Astfel nu s-a împlinit dorința antrenorului Dragoș Militaru, care spera să dispute acasă partida decisivă pentru calificare și confruntarea de pe „Cetate” cu Sănătatea Cluj este ultima de pe teren propriu în actuala stagiune
„Trebuie să jucăm, dacă așa s-a tras la sorți. Cel mai important meci este sâmbătă și suntem obligați să facem ce depinde de noi. Dacă evoluam acasă în barajul semifinal era foarte bine, așa ne conformăm situației. Nu știu foarte multe despre forța adversarilor, nu pot alcătui un top al celor 3 posibili oponenți întrucât, la ora aceasta nu am suficiente date. Am văzut meciul lor de la Caracal, iar dacă au câștigat în confruntarea decisivă 3-0 în deplasare, cu contracandidata Universitatea Craiova 2, înseamnă că fac lucrurile bine”, a spus Dragoș Militaru
„Ne-am fi dorit să jucăm măcar un meci acasă, dar asta e, ne concentrăm la situația dată, e tot ce contează acum. Dacă vrem să promovăm, trebuie să trecem peste orice lucru care nu este așa cum ne-am fi dorit. Nu e nicio problemă, aceasta a fost soarta și la urma urmei oricum trebuia să depășim două dintre cele 3 echipe”, a mai spus Militaru.
Principalul unirist nu a lucrat ca antrenor cu niciunul dintre echipierii formației din Valea Jiului, dar îl cunoaște pe Albert Voinea, cu care a fost coechipier la Pandurii Târgu Jiu, atacant care a ratat un penalty în meciul de baraj de la Rm. Vâlcea, sezonul trecut, când a jucat la CSM Unirea Alba Iulia. Dragoș Militaru a și evoluat la Minerul Lupeni, în stagiunea 2008/2009, în eșalonul secund!
Ionuț Moșteanu a fost instalat antrenor principal la Minerul Lupeni la finele lunii martie, înaintea de startul play-off-ului și a realizat un parcurs excelent, cu 6 victorii și două remize, golaveraj 16-1!
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Baraj pentru Liga 2: Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia, sâmbătă, 30 mai!
Baraj pentru Liga 2: Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia, sâmbătă, 30 mai! În primul baraj pentru promovarea în Liga 2, CSM Unirea Alba Iulia va juca în deplasare cu Minerul Lupeni, sâmbătă, 30 iunie, ora 17.30! Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, victorie externă la Gherla, în Superliga feminină | Vine derby-ul cu Gloria […]
LIVE VIDEO | CSM Unirea Alba Iulia își află adversara din primul meci de baraj pentru promovarea în Liga 2: Unde se va juca partida
CSM Unirea Alba Iulia își află adversara din primul meci de baraj pentru promovarea în Liga 2: Unde se va juca partida Luni, 25 mai 2026, de la ora 13:00, la Casa Fotbalului are loc ultima tragere la sorți din sezonul 2025-2026 al competiției Superscore Liga 3. Noul format competițional, introdus în această ediție, a […]
Student Sport Alba Iulia, eșec în ultima rundă la senioare Liga 3
Student Sport Alba Iulia a înregistrat un eșec în ultima rundă la senioare în Liga 3 Student Sport Alba Iulia a suferit un eșec în ultima etapă a Ligii 3 la fotbal feminin, 2-3 (1-2), la Micești, cu CS Vâlcea, marcatoarea gazdelor fiind Giulia Di Pietro (dublă). Citește și: Student Sport Alba Iulia, remiză la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
SONDAJ INSCOP: Peste 50% din români nu ar vota împotriva demiterii președintelui Nicușor Dan. Ar supraviețui la o diferență strânsă
SONDAJ: Peste 50% din români ar vota împotriva demiterii președintelui Nicușor Dan. Care este procentul Conform unui sondaj realizat de...
Monitorizare audio-video în școli și interzicerea telefoanelor în timpul orelor: Ce prevede un nou proiect la Camera Deputaţilor
Monitorizare audio-video în școli și interzicerea telefoanelor în timpul orelor: Ce prevede un nou proiect la Camera Deputaţilor Mai multe...
Știrea Zilei
VIDEO | Nuntă ca-n basme, pe cai, la Pianu de Jos: Doi tineri și-au unit destinele într-un mod inedit
Nuntă ca-n basme, pe cai, la Pianu de Jos: Doi tineri și-au unit destinele într-un mod inedit Nuntă ca-n basme,...
FOTO | Acoperișul de paie al unei case vechi de aproape 150 de ani din Munții Apuseni, salvat și restaurat integral: „O adevărată lecție de comunitate și respect pentru origini”
Acoperișul de paie al unei case vechi de aproape 150 de ani din Munții Apuseni, salvat și restaurat integral: „O...
Curier Județean
Bărbat din Petrești, prins de polițiștii din Hunedoara în timp ce circula, pe DN7, un vehicul pe 2 roți neînmatriculat și fără a deține permis de conducere
Bărbat din Petrești, prins de polițiștii din Hunedoara în timp ce circula, pe DN7, un vehicul pe 2 roți neînmatriculat...
FOTO | ,,Carolina Bizfest – Târgul firmelor de exercițiu”. Alba Iulia – Capitala Tineretului din România, gazda unei competiții dedicate educației antreprenoriale
,,Carolina Bizfest – Târgul firmelor de exercițiu”. Alba Iulia – Capitala Tineretului din România, gazda unei competiții dedicate educației antreprenoriale...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan
PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului...
Comunicat de presă | Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte
Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte Organizația Seniorilor Social Democrați...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...