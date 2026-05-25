Baraj pentru Liga 2, Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia | Dragoș Militaru (antrenor CSM Unirea Alba Iulia): „Cel mai important meci e la Lupeni și trebuie să facem tot ce depinde de noi”

În primul baraj pentru promovarea în Liga 2, CSM Unirea Alba Iulia va juca în deplasare cu Minerul Lupeni, sâmbătă, 30 iunie, ora 17.30!

Ghinion pentru „alb-negri” care și în cazul accederii în finală, vor juca în deplasare cu învingătoarea dintre SC Popești-Leordeni și Șoimii Gura Humorului.

Astfel nu s-a împlinit dorința antrenorului Dragoș Militaru, care spera să dispute acasă partida decisivă pentru calificare și confruntarea de pe „Cetate” cu Sănătatea Cluj este ultima de pe teren propriu în actuala stagiune

„Trebuie să jucăm, dacă așa s-a tras la sorți. Cel mai important meci este sâmbătă și suntem obligați să facem ce depinde de noi. Dacă evoluam acasă în barajul semifinal era foarte bine, așa ne conformăm situației. Nu știu foarte multe despre forța adversarilor, nu pot alcătui un top al celor 3 posibili oponenți întrucât, la ora aceasta nu am suficiente date. Am văzut meciul lor de la Caracal, iar dacă au câștigat în confruntarea decisivă 3-0 în deplasare, cu contracandidata Universitatea Craiova 2, înseamnă că fac lucrurile bine”, a spus Dragoș Militaru

„Ne-am fi dorit să jucăm măcar un meci acasă, dar asta e, ne concentrăm la situația dată, e tot ce contează acum. Dacă vrem să promovăm, trebuie să trecem peste orice lucru care nu este așa cum ne-am fi dorit. Nu e nicio problemă, aceasta a fost soarta și la urma urmei oricum trebuia să depășim două dintre cele 3 echipe”, a mai spus Militaru.

Principalul unirist nu a lucrat ca antrenor cu niciunul dintre echipierii formației din Valea Jiului, dar îl cunoaște pe Albert Voinea, cu care a fost coechipier la Pandurii Târgu Jiu, atacant care a ratat un penalty în meciul de baraj de la Rm. Vâlcea, sezonul trecut, când a jucat la CSM Unirea Alba Iulia. Dragoș Militaru a și evoluat la Minerul Lupeni, în stagiunea 2008/2009, în eșalonul secund!

Ionuț Moșteanu a fost instalat antrenor principal la Minerul Lupeni la finele lunii martie, înaintea de startul play-off-ului și a realizat un parcurs excelent, cu 6 victorii și două remize, golaveraj 16-1!

