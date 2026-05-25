FOTO | Preșcolarii de la Grădinița „Scufița Roșie” din Alba Iulia, vizită inedită la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”: „Curiozitatea și încântarea micuților au făcut ca experiența să fie una memorabilă”

Preșcolarii de la Grădinița „Scufița Roșie” din Alba Iulia, vizită inedită la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”: „Curiozitatea și încântarea micuților au făcut ca experiența să fie una memorabilă”

Preșcolarii din Grupa mijlocie Ciupercuțe de la Grădinița cu Program Prelungit „Scufița Roșie” din Alba Iulia au avut o experiență de neuitat în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

Micuții oaspeți au fost primiți cu multă căldură în universul învățământului militar de către elevii clasei a X-a G.

Aceștia le-au pregătit momente interactive și i-au învățat câteva mișcări ale instrucției de front.

„Atmosfera a fost una plină de entuziasm, iar curiozitatea și încântarea micuților au făcut ca experiența să fie una memorabilă atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

sursa: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

