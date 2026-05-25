FOTO | ,,Carolina Bizfest – Târgul firmelor de exercițiu”. Alba Iulia – Capitala Tineretului din România, gazda unei competiții dedicate educației antreprenoriale

,,Carolina Bizfest – Târgul firmelor de exercițiu”. Alba Iulia – Capitala Tineretului din România, gazda unei competiții dedicate educației antreprenoriale

În data de 22 mai 2026, la Centrul de Conferințe Alba Iulia, s-a desfășurat o nouă ediție a târgului firmelor de exercițiu „CAROLINA BIZFEST”, eveniment organizat în cadrul Concursului Național Interdisciplinar „CAROLINA FUTURE FEST 2026”, dedicat promovării educației antreprenoriale, dezvoltării competențelor economice și stimulării spiritului de inițiativă în rândul elevilor. Acest concurs este inclus în Anexa nr. 2 a OMEC nr. 3197/2026 privind lista proiectelor de educație extrașcolară naționale și internaționale nefinanțate care se desfășoară în România în anul 2026.

Organizarea acestui eveniment în municipiul Alba Iulia, oraș care deține titlul de Capitala Tineretului din România, a reprezentat un context ideal pentru promovarea creativității, implicării și spiritului antrereprenorial al tinerilor din întreaga țară.

Evenimentul a reunit firme de exercițiu din mai multe județe ale țării, transformând Alba Iulia într-un spațiu al dialogului între educație și mediul economic. Participanții au avut oportunitatea de a-și prezenta ideile de afaceri, produsele și serviciile, de a realiza tranzacții comerciale și de a participa la secțiuni competitive care au evaluat atât creativitatea și identitatea de brand, cât și capacitatea de promovare și prezentare profesională.

Competiția a inclus atât participare directă, prin prezența fizică la târg, cât și participare indirectă, prin transmiterea materialelor de concurs pentru evaluare online. În cadrul ediției din acest an, 57 de firme de exercițiu s-au înscris la secțiunile cu participare indirectă, iar 19 firme de exercițiu au participat direct la târgul organizat la Alba Iulia.

Standurile amenajate de elevi au impresionat prin creativitate, profesionalism și atenția acordată identității vizuale și promovării produselor și serviciilor. Participanții au demonstrat competențe solide de comunicare, marketing, negociere și lucru în echipă, iar atmosfera târgului a evidențiat implicarea și seriozitatea cu care elevii tratează activitatea firmelor de exercițiu.

În cadrul deschiderii oficiale, fiecare firmă participantă și-a prezentat activitatea, obiectivele și punctele forte, oferind publicului și juriului o imagine asupra muncii desfășurate în cadrul firmelor de exercițiu și asupra modului în care elevii reușesc să transforme ideile antreprenoriale în proiecte concrete.

Pe parcursul evenimentului, juriul a evaluat atât identitatea vizuală și calitatea materialelor promoționale realizate de firmele de exercițiu, cât și creativitatea, originalitatea, capacitatea de promovare și comunicare, profesionalismul prezentărilor, spiritul competitiv, abilitățile de negociere și implicarea elevilor în activitățile practice specifice mediului antreprenorial.

Competiția a inclus mai multe secțiuni dedicate promovării creativității și spiritului antreprenorial, respectiv: Cel mai bun stand, Cea mai bună siglă, Cel mai bun slogan, Cea mai bună prezentare a firmei, Cel mai bun catalog, Cea mai competitivă firmă, Cel mai bun vânzător și Cel mai bun spot publicitar.

Evaluarea a fost realizată de către comisii formate din cadre didactice, reprezentanți ai instituțiilor partenere și reprezentanți ai mediului economic, pe baza unor criterii clare și transparente de evaluare.

În cadrul festivității de premiere au fost acordate premii I, II și III, mențiuni, premii speciale, diplome de merit și participare, precum și premii în bani pentru fiecare secțiune de concurs, acestea recompensând creativitatea, profesionalismul, spiritul competitiv și implicarea elevilor participanți.

Evenimentul a beneficiat de sprijinul partenerilor instituționali: Consiliul Județean Alba, prin domnul Ion Dumitrel – Președintele Consiliului Județean Alba, Instituția Prefectului – Județul Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, prin domnul Gabriel Codru Pleșa – Primarul Municipiului Alba Iulia, Inspectoratul Școlar Județean Alba, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic Alba, reprezentat de doamna Simona Sandu, CONAF Alba, prin doamna Andreea Oanța – președinte CONAF Alba, precum și partenerul media Alba24.

Organizarea și desfășurarea evenimentului au fost posibile datorită sprijinului oferit de sponsorii Caresta, Transmaster Grup, Elit, Transeuro, LED Trading, Agra’s, Albalact, Arieșul Agrolact, Alpin 57 Lux, Pehart Tec Grup SRL și Asociația ECO Alba Iulia, cărora organizatorii le adresează sincere mulțumiri pentru implicare, susținere și încrederea acordată acestui proiect educațional. Sprijinul oferit de acești parteneri a contribuit semnificativ la desfășurarea în condiții excelente a târgului, la susținerea premiilor acordate elevilor și la promovarea unui mediu educațional orientat spre performanță, creativitate și dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor.

Târgul a reprezentat nu doar o competiție, ci și o experiență educațională complexă, oferind elevilor posibilitatea de a aplica în practică noțiunile economice studiate, de a dezvolta competențe antreprenoriale și de a înțelege mecanismele funcționării unei companii într-un context apropiat de mediul real de afaceri.

Includerea acestui proiect în calendarul național al activităților educative reprezintă o recunoaștere a valorii educaționale și a impactului pe care îl are asupra dezvoltării competențelor antreprenoriale, economice și de comunicare ale elevilor, contribuind la promovarea învățării prin practică, a creativității și a spiritului de inițiativă în rândul tinerilor. Prin implicarea elevilor, profesorilor coordonatori, partenerilor și sponsorilor, „CAROLINA BIZFEST” continuă să fie un reper important pentru promovarea educației antreprenoriale și a învățării prin practică, contribuind la formarea viitorilor profesioniști și antreprenori, se arată într-un comunicat de presă.

