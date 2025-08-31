Rămâi conectat

De ce s-au majorat tarifele pentru comercianți în Talciocul din Alba Iulia. Din septembrie, locația va fi deschisă tot weekend-ul: "Să fie târg și sâmbăta și duminica"

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

De ce s-au majorat tarifele pentru vânzători în Talciocul din Alba Iulia. Din septembrie, locația va fi deschisă tot weekend-ul: ”Să fie târg și sâmbăta și duminica”

Reprezentanții Talciocului din Alba Iulia au anunțat că taxele percepute comercianților au fost majorate ca urmare a majorării TVA, dar și a tarifelor la energie electrică. În acest mod, s-a renunțat la introducerea taxei pentru vizitatori, iar în curând locația va fi deschisă tot weekend-ul, mai exact și sâmbăta. 

Apulum Agraria 2025

La începutul lunii martie 2025 administratorul talciocului din Alba Iulia anunța introducerea unei taxe pentru vizitatori, ulterior renunțând temporar la introducerea acestei măsuri.

Odată cu majorarea TVA-ului, dar și cu renunțarea plafonării la energia electrică, administrația talciocului a decis însă majorarea taxelor, dar pentru vânzători.

"Tarifele au crescut de la 50 de lei la 75 de lei. Aceasta era cea mai mică taxă. La Hunedoara, prețurile sunt de 75 de lei pe loc, iar la Cluj și în alte locuri este de 5-6 ori mai scump pe metru pătrat. Am decis să majorez cu 25 de lei taxa pentru vânzători, ca să nu pun taxă pentru cumpărători. Cei care vin cu căruciorul și vând pe masă au rămas la același preț – 15 lei", a declarat pentru ziarulunirea.ro administratorul talciocului.

Ca și noutate, conducerea Talciocului din Alba Iulia a anunțat că cel mai probabil de la jumătatea lunii septembrie 2025, locația va fi deschisă și sâmbăta: "Intenționăm ca în 2-3 săptămâni să deschidem și sâmbăta, să fie târg și sâmbăta și duminica".

