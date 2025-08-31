De ce s-au majorat tarifele pentru comercianți în Talciocul din Alba Iulia. Din septembrie, locația va fi deschisă tot weekend-ul: ”Să fie târg și sâmbăta și duminica”
De ce s-au majorat tarifele pentru vânzători în Talciocul din Alba Iulia. Din septembrie, locația va fi deschisă tot weekend-ul: ”Să fie târg și sâmbăta și duminica”
Reprezentanții Talciocului din Alba Iulia au anunțat că taxele percepute comercianților au fost majorate ca urmare a majorării TVA, dar și a tarifelor la energie electrică. În acest mod, s-a renunțat la introducerea taxei pentru vizitatori, iar în curând locația va fi deschisă tot weekend-ul, mai exact și sâmbăta.
Citește și: Taxă de intrare de 5 lei la talciocul din Alba Iulia, pentru vizitatori: Din ce dată va fi percepută
La începutul lunii martie 2025 administratorul talciocului din Alba Iulia anunța introducerea unei taxe pentru vizitatori, ulterior renunțând temporar la introducerea acestei măsuri.
Odată cu majorarea TVA-ului, dar și cu renunțarea plafonării la energia electrică, administrația talciocului a decis însă majorarea taxelor, dar pentru vânzători.
Citește și: TAXA pentru intrarea în Talciocul Alba Iulia, AMÂNATĂ: ”Am luat act de sugestia domnului primar Gabriel Pleșa”
”Tarifele au crescut de la 50 de lei la 75 de lei. Aceasta era cea mai mică taxă. La Hunedoara, prețurile sunt de 75 de lei pe loc, iar la Cluj și în alte locuri este de 5-6 ori mai scump pe metru pătrat. Am decis să majorez cu 25 de lei taxa pentru vânzători, ca să nu pun taxă pentru cumpărători. Cei care vin cu căruciorul și vând pe masă au rămas la același preț – 15 lei”, a declarat pentru ziarulunirea.ro administratorul talciocului.
Ca și noutate, conducerea Talciocului din Alba Iulia a anunțat că cel mai probabil de la jumătatea lunii septembrie 2025, locația va fi deschisă și sâmbăta: ”Intenționăm ca în 2-3 săptămâni să deschidem și sâmbăta, să fie târg și sâmbăta și duminica”.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Mihai-Octavian Groza, profesorul de nota 10 de la Liceul German Sebeș: A obținut nota maximă atât la definitivat, cât și la gradul didactic II
Mihai-Octavian Groza, profesorul de nota 10 de la Liceul German Sebeș: A obținut nota maximă atât la definitivat, cât și la gradul didactic II În zilele noastre sistemul public de învățământ se află sub o critică și o presiune constantă, dar încă apar dovezi ale faptului că în România se face școală de calitate, că […]
FOTO | „Vâslașii” din Alba, pe locul 2 în finala națională, de la Tulcea, a concursului de vâslit în canotcă „Descoperă Rowmania” 2025
„Vâslașii” din Alba, pe locul 2 în finala națională, de la Tulcea, a concursului de vâslit în canotcă „Descoperă Rowmania” 2025 „Vâslașii”, câștigătorii etapei de la Alba Iulia a concursului de vâslit în canotcă „Descoperă Rowmania” 2025, s-au clasat pe locul al doilea în finala națională de la Tulcea. Citește și: VIDEO | Vâslașii, câștigătorii […]
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 31 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 31 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 31 august 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
ROVINIETA, mai scumpă de la 1 septembrie 2025. Noi tarife pentru șoferi și amenzi duble pentru cei prinși circulând fără taxa de drum plătită
ROVINIETA va fi mai scumpă de la 1 septembrie 2025. Noi tarife pentru șoferi și amenzi duble pentru cei prinși...
Fragii de pădure – fructe delicioase şi frunze de leac. Recomandări terapeutice
Fragii de pădure – fructe delicioase şi frunze de leac. Recomandări terapeutice Perioada de vară ne aduce o mulţime de...
Știrea Zilei
FOTO | Mihai-Octavian Groza, profesorul de nota 10 de la Liceul German Sebeș: A obținut nota maximă atât la definitivat, cât și la gradul didactic II
Mihai-Octavian Groza, profesorul de nota 10 de la Liceul German Sebeș: A obținut nota maximă atât la definitivat, cât și...
De ce s-au majorat tarifele pentru comercianți în Talciocul din Alba Iulia. Din septembrie, locația va fi deschisă tot weekend-ul: ”Să fie târg și sâmbăta și duminica”
De ce s-au majorat tarifele pentru vânzători în Talciocul din Alba Iulia. Din septembrie, locația va fi deschisă tot weekend-ul:...
Curier Județean
31 august 2025 | COD PORTOCALIU de FURTUNI în tot județul Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vânt puternic. Recomandări pentru populație
31 august 2025 | COD PORTOCALIU de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vânt puternic. Recomandări pentru...
FOTO | Amenzi de peste 1.600 lei și mai multe abateri constatate de polițiști și jandarmi la Sebeș: Acțiune pentru siguranța cetățenilor
Amenzi de peste 1.600 lei și mai multe abateri constatate de polițiști și jandarmi la Sebeș: Acțiune pentru siguranța cetățenilor...
Politică Administrație
Peste 1,3 milioane de lei pentru digitalizarea serviciilor administrației locale în comuna Cut: Achiziții în curs
Peste 1,3 milioane de lei pentru digitalizarea serviciilor administrației locale în comuna Cut Primăria Cut a lansat, miercuri, 27 august...
Comunicat de presă | Lucian Alba, consilier local PNL: Renunțarea la indemnizația de consilier, transformată în atac politic
Lucian Alba, consilier local PNL: Renunțarea la indemnizația de consilier, transformată în atac politic E trist să vedem cum un...
Opinii Comentarii
31 august: Ziua Limbii Române
31 august: Ziua Limbii Române Pentru a atrage atenţia asupra importanţei păstrării calităţii limbii române şi pentru a-i sprijini pe...
Nume care se sărbătoresc de SFÂNTUL ALEXANDRU 2025. La mulți ani celor care își serbează onomastica!
Numele sărbătoriților de Sfântul Alexandru 2025, inclusiv numele derivate: Alexandra, Alecu, Lexi, Lixandru, Lixandra, Lisandru, Lisandra, Sandru, Sandra, Alexandrin, Alexandrina,...