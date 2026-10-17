Batalionul 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia recrutează candidați pentru ocuparea unor posturi de soldat gradat profesionist. Înscrieri și cerințe
Batalionul 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia recrutează candidați pentru ocuparea unor posturi de soldat gradat profesionist. Înscrieri și cerințe
Batalionul 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia recrutează candidați pentru ocuparea unor posturi de soldat gradat profesionist.
Înscrieri au loc în perioada 19 octombrie – 23 octombrie 2026. Locație: sediul Batalionului 136 Geniu „Apulum”, Alba Iulia, str. Mitropolit Alexandru Suluțiu Sterca, nr. 2.
Cerințe minime:
– cetățenie română și domiciliul în România;
– vârsta între 18 și cel mult 45 de ani împliniți la data finalizării programului de instruire;
– minimum 10 clase absolvite;
– fără antecedente penale;
– apt medical și psihologic;
– neafiliat politic.
Pentru informații și înscriere: 0258 813 556;
Luni–Vineri, între orele 09:00 – 15:00, direct la sediul batalionului.
FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)
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