Foto | Parcul Arini din Sebeș: Lucrările avansează / „O zonă emblematică va fi transformată”

Parcul Arini din Sebeș: Lucrările avansează / „O zonă emblematică va fi transformată”

Lucrările din Parcul Arini avansează. Aleile pietonale, podețele peste canalul care traversează parcul și amfiteatrul de vară încep să prindă contur. În același timp, se amenajează spații pentru locuri de joacă, piste pentru biciclete, skatepark, pump track și terenuri de sport în zona fostei baze sportive cunoscute de sebeșeni drept „la Unchiul Niky”.

Anunțul a fost făcut vineri, 16 octombrie 2026, de primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

„Astăzi am fost pe șantier pentru a verifica stadiul lucrărilor și pentru a clarifica aspecte legate de componentele acestei investiții importante pentru comunitatea noastră.

Proiectul de revitalizare a Parcului Arini va transforma această zonă emblematică a Sebeșului într-un spațiu modern, atractiv și prietenos cu natura. Parcul va include zone de relaxare, picnic și grătar, echipamente de fitness și crossfit, locuri de joacă pentru copii de toate vârstele, precum și facilități pentru iubitorii de sport și mișcare în aer liber.

Totodată, sunt prevăzute lucrări de reamenajare peisagistică, îmbunătățire a spațiilor verzi și modernizare a infrastructurii, cu respectarea identității naturale a parcului.

Ne dorim un Parc Arini de care să se bucure toate generațiile, un loc în care natura, sportul și timpul petrecut împreună să se îmbine armonios!

Vom urmări în continuare îndeaproape evoluția lucrărilor”, a precizat edilul din Sebeș.

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