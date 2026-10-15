Dovleacul, aliment specific toamnei: Ce beneficii aduce sănătății și cum îl putem consuma inteligent

Bogată în carotenoizi, fibre și apă, cu un aport caloric redus, pulpa de dovleac poate deveni un aliat al unei alimentații echilibrate. De la supe-cremă și preparate la cuptor până la deserturi cu mai puțin zahăr, dovleacul oferă numeroase posibilități culinare. Dar cât de valoroase sunt, în realitate, proprietățile sale nutritive?

Odată cu venirea toamnei, dovleacul își face loc în piețe, gospodării și bucătării, fiind apreciat atât pentru gustul dulceag, cât și pentru versatilitatea sa. Dincolo de rolul său tradițional în plăcinte și deserturi, acest aliment poate contribui la diversificarea meniului zilnic și la creșterea aportului de micronutrienți.

Popularitatea dovleacului nu se bazează doar pe tradiție. Compoziția sa nutritivă îl recomandă pentru mesele ușoare, iar culoarea portocalie intensă indică prezența unor pigmenți vegetali cu rol important în organism. Totuși, beneficiile depind de cantitatea consumată, de varietatea aleasă și, mai ales, de modul de preparare.

Ce conține dovleacul? Valorile nutritive explicate

Pulpa de dovleac are un conținut ridicat de apă, puține grăsimi și o densitate calorică redusă. În funcție de soi și de metoda de preparare, valorile nutriționale pot varia, însă dovleacul rămâne o alegere potrivită pentru o alimentație diversificată.

Un element important îl reprezintă beta-carotenul, pigmentul responsabil pentru nuanța portocalie a pulpei. Organismul îl poate transforma în vitamina A, necesară pentru vedere, menținerea sănătății pielii și funcționarea normală a sistemului imunitar. Dovleacul furnizează și vitamina C, vitamina B6, potasiu și alți compuși vegetali, în proporții variabile.

Semințele au un profil diferit de cel al pulpei: conțin mai multe proteine, grăsimi nesaturate, magneziu și zinc. Sunt, prin urmare, o completare nutritivă utilă, dar și mult mai concentrate caloric.

Ce beneficii poate avea dovleacul pentru sănătate?

1. Susține sănătatea ochilor

Beta-carotenul este transformat în vitamina A, nutrient esențial pentru vederea normală, inclusiv pentru adaptarea la lumina slabă. Consumul regulat de legume bogate în carotenoizi contribuie la diversitatea nutritivă a dietei, fără a înlocui tratamentele pentru afecțiunile oculare.

2. Poate contribui la controlul greutății

Conținutul ridicat de apă și aportul caloric redus fac din dovleac o opțiune potrivită pentru mese consistente, dar moderate energetic. Sațietatea depinde și de combinația cu proteine, fibre și grăsimi sănătoase, nu doar de un singur aliment.

3. Aduce nutrienți importanți pentru organism

Potasiul participă la funcționarea normală a mușchilor și a sistemului nervos, iar magneziul contribuie la numeroase procese metabolice. Semințele de dovleac pot completa aportul de magneziu, zinc și proteine. Beneficiile depind de alimentația în ansamblu și de necesarul individual.

4. Poate susține sănătatea digestivă

Dovleacul furnizează fibre alimentare, în cantități care diferă în funcție de soi și de preparare. Fibrele contribuie la funcționarea normală a tranzitului intestinal, iar un aport adecvat din legume, fructe, cereale integrale și leguminoase este important pentru sănătatea digestivă.

5. Contribuie la aportul de antioxidanți

Carotenoizii și alți compuși vegetali participă la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Totuși, nu există suficiente dovezi clinice directe pentru a afirma că dovleacul, consumat singur, previne sau tratează boli precum cancerul, diabetul ori afecțiunile cardiovasculare.

Crud, fiert sau copt? Cum îl preparăm pentru a-i valorifica nutrienții

Metoda de preparare influențează textura, gustul și cantitatea unor nutrienți din dovleac. Fierberea poate determina trecerea unor vitamine și minerale solubile în apă în lichidul de gătit, în timp ce coacerea reduce o parte din apă și concentrează gustul.

Nu există o singură metodă ideală pentru toate situațiile. Pentru mesele de zi cu zi, coacerea, fierberea și prepararea la abur sunt alegeri practice. O cantitate mică de ulei de măsline poate îmbunătăți absorbția carotenoizilor liposolubili.

Un aspect esențial: dovleacul nu devine automat un preparat sănătos doar pentru că este ingredientul principal. Cantitățile mari de zahăr, unt, smântână grasă sau siropuri pot crește considerabil aportul caloric al rețetei.

plă și adaptată sezonului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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