Socul negru: Ce proprietăți are și cât de reale sunt beneficiile sale pentru sănătate
Socul negru: Ce proprietăți are și cât de reale sunt beneficiile sale pentru sănătate
Socul negru (Sambucus nigra) este o plantă răspândită în România, apreciată pentru florile sale parfumate și fructele închise la culoare, folosite în prepararea infuziilor, siropurilor, gemurilor și compoturilor. Acesta conține compuși bioactivi, precum antocianine, flavonoide și acizi fenolici, cunoscuți pentru proprietățile lor antioxidante, însă prezența acestor substanțe nu garantează efecte terapeutice asupra organismului.
Unele studii sugerează că extractele din fructe de soc ar putea contribui la ameliorarea simptomelor răcelii și gripei, dar dovezile științifice sunt limitate și neuniforme. De asemenea, florile de soc sunt utilizate tradițional pentru ameliorarea simptomelor timpurii ale răcelii.
Cu toate acestea, nu există suficiente dovezi că socul întărește semnificativ imunitatea, previne infecțiile sau tratează COVID-19. Fructele bine coapte și preparate termic pot face parte dintr-o alimentație variată, în timp ce beneficiile siropurilor și gemurilor depind și de cantitatea de zahăr adăugată.
Este important de reținut că fructele crude sau necoapte, frunzele și tulpinile pot conține substanțe toxice, care provoacă greață, vărsături și diaree. Prepararea termică adecvată a fructelor reduce riscurile. Totodată, persoanele care iau medicamente, precum și femeile însărcinate sau care alăptează, ar trebui să solicite sfatul unui profesionist din domeniul sănătății înainte de a utiliza suplimente din soc, deoarece siguranța acestora nu este suficient cunoscută.
În concluzie, socul negru are valoare alimentară și o tradiție îndelungată de utilizare medicinală, însă beneficiile sale pentru sănătate nu trebuie exagerate. Poate fi inclus într-un stil de viață sănătos, dar nu înlocuiește tratamentele medicale validate.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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