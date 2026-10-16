Video | Centura ocolitoare a orașului Ocna Mureș: 3,2 kilometri pentru acces mai ușor spre Băile Sărate și pentru scoaterea traficului greu din centrul orașului. Când va fi gata

Centura ocolitoare a orașului Ocna Mureș: 3,2 kilometri pentru acces mai ușor spre Băile Sărate și pentru scoaterea traficului greu din centrul orașului. Când va fi gata

Lucrările la centura ocolitoare a orașului Ocna Mureș, înspre comuna Noșlac, avansează într-un ritm constant. Investiția, care ar urma să descongestioneze traficul din zonă, este preconizată să fie finalizată în primăvara anului viitor.

Stadiul lucrărilor la centura ocolitoare de la Ocna Mureș

Ziariștii de la ziarulunirea.ro au stat de vorbă cu vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, și cu primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler, despre investiția de la centura ocolitoare a orașului, care se întinde pe o lungime de aproximativ 3,2 kilometri. Dintre aceștia, 1,2 kilometri urmează să fie finalizați în acest an.

„Am început în urmă cu ceva timp să reabilităm centura ocolitoare a orașului Ocna Mureș. Aici avem 3,2 km, lungimea totală a centurii. Anul acesta o să finalizăm 1,2 km. După cum vedeți, este și primul strat de asfalt pe care l-am pus. Deci suntem aproape la jumătatea lucrărilor pe care vrem să le facem aici, la centura ocolitoare”, a declarat Marius Hațegan.

Centura ocolitoare de la Ocna Mureș ar urma să fie finalizată în primăvara lui 2027

Vicepreședintele Consiliului Județean Alba a continuat prin a spune că investiția ar urma să fie finalizată în primăvara anului 2027.

În ceea ce privește costurile, acesta a precizat că, momentan, nu sunt cunoscute, deoarece lucrările sunt realizate pe partea de întreținere, iar suma exactă va putea fi stabilită abia după finalizarea acestora:

„Efectiv va fi finalizată anul viitor, în primăvară, pentru că am spus că o să facem anul acesta jumătate din această modernizare, iar cealaltă jumătate va fi finalizată anul viitor, în primăvară. Aici, lucrările sunt pe partea de întreținere, încă nu avem un cost real. Numai după ce vom finaliza lucrările vom ști exact”, a mai explicat Marius Hațegan.

Importanța centurii ocolitoare pentru orașul Ocna Mureș

Silviu Vințeler, primarul orașului Ocna Mureș, a explicat că investiția este una foarte importantă pentru localitate, având în vedere exploatările miniere din zonă. Astfel, centura ocolitoare ar urma să descongestioneze traficul din centrul orașului:

„Vă dați seama că este foarte importantă, mai ales că Ocna Mureș are specificul ei, cu zonele de risc, având în vedere exploatările miniere din centrul orașului, și ar fi imposibil să treacă aceste mașini prin centrul orașului. Centura aceasta este mană cerească, să spun așa, pentru că oarecum descongestionează traficul din centrul orașului”, a spus Silviu Vințeler.

Vicepreședintele Consiliului Județean Alba a menționat și el că în zonă este un ,,un trafic greu aproape infernal” din cauza numeroaselor balastiere care ,,funcționează în această zonă”. Din acest motiv au fost luate măsuri de siguranță pentru ca investiția ,,să reziste” la traficul greu.

,,Este foarte importantă pentru băile sărate pentru că aici vin turiști din Cluj, care vin pe DN1, Unirea și va trebui să treacă pe această centură. Avem turiști care vin din județul Mureș. Această centură este foarte importantă și pentru ceea ce se întâmplă aici la băile sărate.”, a concluzionat Marius Hațegan.

Secțiune Știri sub articolul principal