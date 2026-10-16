Foto | Trotuare modernizate în zona Electrica din Alba Iulia. Primar: „Continuăm să acordăm atenție infrastructurii urbane”

Trotuare modernizate în zona Electrica din Alba Iulia. Primar: „Continuăm să acordăm atenție infrastructurii urbane”

Lucrările de amenajare a trotuarelor de pe strada Nicolae Bălcescu, în zona Electrica, au fost finalizate. Anunțul a fost făcut vineri, 16 octombrie 2026, de primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, care a subliniat importanța investițiilor în infrastructura pietonală pentru siguranța și confortul cetățenilor.

„Am finalizat lucrările de amenajare a trotuarelor în zona Electrica, pe strada Nicolae Bălcescu, un demers care contribuie la îmbunătățirea infrastructurii pietonale și la creșterea confortului și siguranței celor care circulă în această zonă.

Continuăm să acordăm atenție infrastructurii urbane și să investim în lucrări care răspund nevoilor comunității.

Fiecare intervenție contează în procesul de modernizare a orașului și în crearea unor condiții mai bune pentru toți cetățenii”, a transmis edilul albaiulian într-un mesaj postat în mediul online.

sursa: Gabriel Pleșa / Facebook

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