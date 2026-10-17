La muncă și după ieșirea la pensie: Câți români sunt dispuși în 2026 să facă asta
La muncă și după ieșirea la pensie: Câți români sunt dispuși în 2026 să facă asta
42% dintre angajații români cu vârsta de cel puțin 55 de ani sunt dispuși să își continue activitatea profesională și după atingerea vârstei legale de pensionare, peste media europeană de 32%, potrivit unui studiu realizat de compania de soluții de resurse umane SD Worx.
Angajații tineri, mai atrași de pensionarea anticipată
În schimb, 40% dintre angajații români de peste 55 de ani ar prefera să se pensioneze anticipat, în timp ce la nivel european proporția ajunge la aproximativ 50%.
Dorința de a ieși mai devreme din câmpul muncii este mai accentuată în rândul angajaților sub 35 de ani. În România, 63% dintre aceștia își doresc o pensionare anticipată, comparativ cu 61% la nivel european. Datele indică, astfel, o disponibilitate mai mare a angajaților vârstnici de a rămâne activi profesional, în raport cu generațiile mai tinere.
Îmbătrânirea populației accentuează deficitul de personal
Tendințele se manifestă pe fondul îmbătrânirii populației și al presiunilor tot mai mari asupra pieței muncii. Potrivit estimărilor Comisiei Europene citate de SD Worx, forța de muncă din Europa ar putea scădea cu aproximativ 12% în perioada 2022–2070, în pofida creșterii participării persoanelor vârstnice și a femeilor pe piața muncii.
Deficitul de personal este deja o provocare pentru companii. În România, 49% dintre factorii de decizie din domeniul resurselor umane spun că se confruntă cu această problemă, față de 52% la nivel european.
Condițiile de muncă, decisive pentru menținerea angajaților
Potrivit realizatorilor studiului, prelungirea vieții profesionale nu poate fi o soluție sustenabilă dacă presupune doar menținerea oamenilor în activitate pentru mai mult timp. Companiile trebuie să creeze condiții de muncă adaptate nevoilor angajaților, în care experiența acestora să fie valorificată, contribuția lor să fie apreciată, iar riscul de epuizare profesională să fie redus.
În acest context, capacitatea angajatorilor de a oferi un mediu de lucru sănătos și flexibil poate deveni esențială pentru păstrarea angajaților cu experiență și pentru diminuarea efectelor deficitului de forță de muncă.
sursa: TVR Info
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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