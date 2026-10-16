Mama unui copil cu autism din Alba, revoltată de timpul mare de așteptare pentru evaluarea dosarului CES: „Ca părinte, faci totul să fie în regulă, când este vorba să facă ei ceva, durează foarte mult”. Ce spun autoritățile

O mămică din județul Alba, care are un copil de 4 ani și jumătate, diagnosticat cu autism și încadrat în grad de handicap grav, reclamă timpul foarte mare de așteptare pentru evaluarea dosarului depus la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, în vederea obținerii drepturilor aferente cerințelor educaționale speciale (CES).

Copilul este înscris la grădiniță, în grupa mijlocie, însă programul său este împărțit între activitățile educaționale și ședințele de recuperare. Trei zile pe săptămână merge la terapii, iar în celelalte două zile frecventează grădinița.

„Am un băiețel de patru ani și jumătate. E la grădiniță, în grupa mijlocie. Face recuperări, are autism și handicap grav. Noi facem trei zile pe săptămână recuperare, deci atunci nu mergem la grădiniță, iar două zile pe săptămână mergem la grădiniță”, a povestit femeia pentru ziarulunirea.ro.

Timp mare de așteptare pentru evaluarea dosarului la CJRAE Alba

Mama copilului spune că a depus dosarul la CJRAE Alba la sfârșitul lunii septembrie, însă susține că instituția ar fi ajuns, în această perioadă, abia la evaluarea dosarelor depuse în lunile iunie-iulie.

Potrivit acesteia, întârzierile au și un impact financiar asupra familiei, deoarece drepturile aferente copilului ar urma să fie acordate doar după aprobarea dosarului, iar sumele pentru perioada de așteptare nu ar fi recuperate.

„Am vorbit cu mai multe mămici, inclusiv cu terapeutul nostru, și am înțeles că de-abia acum se iau dosarele din iunie-iulie. Și banii din urmă nu ți-i dă nimeni”, a explicat aceasta.

Mamă: ,,Acesta este dreptul copilului meu”

Familia locuiește în Blaj, iar deplasările necesare pentru terapiile copilului presupun costuri suplimentare. Mama copilului spune că o parte importantă din bugetul disponibil este deja direcționată către ședințele de recuperare, la care se adaugă cheltuielile cu transportul și combustibilul.

„Noi suntem din Blaj. Facem naveta săptămânal cu un copil. Cu terapiile, credeți-mă că s-au adunat foarte mulți bani investiți și nu mai sunt bani și de combustibil. Acesta este dreptul copilului meu”, a mai spus femeia.

„A trebuit să-l trag după mine pe copil ca să pot să îmi fac dosarul”

Femeia spune că este pentru prima dată când depune un astfel de dosar la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba și reclamă și numărul mare de documente necesare pentru întocmirea acestuia.

În cazul său, spune mama copilului, obținerea și depunerea tuturor actelor au presupus mai multe drumuri făcute împreună cu copilul, în condițiile în care soțul acesteia este plecat la muncă de dimineața până seara.

„E pentru prima dată când fac. Durează enorm, enorm de mult. Și numai să vă zic câte acte trebuie… Soțul meu e plecat de dimineața până seara. Eu, pentru a rezolva actele acestea, să le duc, să fie totul în regulă, a trebuit să-l trag după mine pe copil, un copil cu handicap grav, care are și sindrom hiperkinetic. A trebuit să-l trag după mine ca să pot să îmi fac dosarul”, a mai explicat mămica.

Mama copilului susține că a mers personal la sediul CJRAE Alba pentru a se asigura că dosarul este complet și că toate documentele sunt depuse în forma solicitată.

„M-am dus până la CJRAE să depun personal actele, să fie totul în regulă, și aștept foarte, foarte mult. Tu, ca părinte, faci totul să fie în regulă, să fie în regulă actele, și când este vorba să facă ei ceva, durează foarte mult”, a mai declarat aceasta.

Femeia afirmă că a contactat instituția și că i s-ar fi transmis că există aproximativ 100 de dosare aflate în lucru.

CJRAE Alba: Aproximativ 100 de dosare sunt în lucru. Cele mai vechi sunt din 3 septembrie

Ziariștii ziarulunirea.ro au solicitat un punct de vedere CJRAE Alba cu privire la numărul dosarelor aflate în lucru, timpul de așteptare și procedura de evaluare și orientare școlară a copiilor cu CES.

Potrivit instituției, în prezent sunt înregistrate aproximativ 100 de dosare pentru evaluare complexă în cadrul Compartimentului de Evaluare, Orientare Școlară și Profesională (CEOSP) Alba.

Cele mai vechi dosare aflate în lucru sunt însă din data de 3 septembrie 2026, potrivit răspunsului oficial.

„Cele mai vechi sunt înregistrate cu data de 03.09.2026, șapte dosare înregistrate cu data de 03.09.2026, care urmează să fie programate pentru evaluare în săptămâna 19–22 octombrie 2026”, a explicat Dana Nicoară, directorul CJRAE Alba.

Aproximativ 45 de zile până la programarea evaluării în perioada septembrie-noiembrie

În ceea ce privește perioada de așteptare, conducerea CJRAE Alba a explicat că lunile septembrie-noiembrie reprezintă o perioadă aglomerată, în care timpul dintre depunerea unui dosar complet și programarea copilului pentru evaluare poate ajunge, în medie, la aproximativ 45 de zile.

„În perioada septembrie–noiembrie, în fiecare an școlar, timpul mediu, de la data înregistrării dosarului complet la secretariatul CEOSP până la momentul programării evaluării copilului și a interviului cu părintele, realizate de către personalul din cadrul CEOSP, este de aproximativ 45 de zile”, a transmis directoarea CJRAE Alba.

Instituția precizează că Ordinul care reglementează evaluarea și orientarea școlară a copiilor și elevilor, nu stabilește un termen general explicit de tipul „maximum 30 de zile de la depunerea dosarului complet”.

CJRAE Alba susține însă că, în afara perioadei aglomerate septembrie-noiembrie, termenul de 30 de zile de la depunerea dosarului până la eliberarea certificatului CES este respectat.

După emiterea certificatului CES, unitatea de învățământ este notificată oficial în termen de cinci zile calendaristice și trebuie să întocmească, în termen de 30 de zile, Planul de Servicii Individualizat al copilului. Reprezentanții instituției precizează că întârzieri pot apărea și în această etapă, atunci când Planul de Servicii Individualizat nu este transmis în termenul stabilit, fapt care poate decala eliberarea documentelor în original.

Până la 600 de dosare pe an. Trei echipe se ocupă de evaluări

Potrivit CJRAE Alba, la nivelul CEOSP sunt procesate anual aproximativ 550–600 de dosare ale copiilor și elevilor cu CES. Un număr mare de solicitări sunt depuse în lunile august, septembrie și octombrie, în special în cazul copiilor care trebuie reevaluați pentru un nou ciclu de școlarizare după expirarea certificatului anterior.

Instituția a oferit și un exemplu: în ultimele nouă zile lucrătoare au fost înregistrate 43 de dosare complete.

,,La nivelul CEOSP funcționează 3 echipe (6 cadre didactice) de evaluare psihoeducațională după un program de activități de la 8 la 16 și asistentul social. Săptămânal sunt evaluați aproximativ 28 de copii/elevi, fiind alocat un interval de 1 h pentru fiecare caz, fiind neceasă evaluare psihoeducațională, discuția cu părintele/reprezentantul legal, completarea concluziilor evaluării și analiza documentelor din dosar. Ziua de vineri este alocată activităților de verificare a planurilor de servicii individualizate, a programărilor pentru săptămâna următoare, a monitorizării unor situații.”, a explicat CJRAE Alba.

Preluarea dosarelor depuse personal sau verificarea celor transmise prin poștă este realizată de asistentul social, de luni până joi, în intervalul 08.00–12.00. Acesta se ocupă și de o parte a interviului cu părintele, de pregătirea documentelor pentru Comisia de Orientare Școlară și Profesională și de corespondența cu unitățile de învățământ și beneficiarii.

În cazul în care soluționarea durează mai multe luni, drepturile materiale aferente copilului se acordă retroactiv sau doar din momentul emiterii certificatului?

Pentru drepturile materiale ale elevilor cu CES, actul normativ relevant este Hotărârea Guvernului nr. 564/2017. Există o prevedere pentru situația în care certificatul este emis după luna septembrie a anului școlar în curs, anume art. 6 alin. (3) din HG nr. 564/2017 stabilește că, pentru copiii orientați școlar și profesional după expirarea termenului obișnuit de depunere a cererilor, cererea poate fi depusă după eliberarea certificatului, până la data de 15 a fiecărei luni, iar drepturile urmează să fie finanțate începând cu luna/tranșa imediat următoare, după caz. Situația acordării acestor drepturi este gestionată la nivelul unităților de învățământ în care sunt înscriși elevii, a explicat, în final CJRAE Alba.

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