De ce NU e bine să folosești doar programele de 30-40 de grade ale mașinii de spălat

Mașina de spălat este unul dintre electrocasnicele folosite cel mai adesea în gospodării, inclusiv în România.
Deși majoritatea utilizatorilor aleg programe automate la 30–40 de grade, pentru economie de energie și pentru că rufele nu par foarte murdare, specialiștii avertizează că acest obicei aparent inofensiv poate duce, în timp, la probleme serioase ale aparatului.
De ce sunt necesare spălările la temperaturi ridicate? Problema, explică tehnicienii, nu ține doar de curățenia hainelor, ci de starea internă a mașinii de spălat.
Spălările repetate la temperaturi joase favorizează acumularea de detergent, balsam, murdărie și grăsimi în tambur, furtunuri și garnituri.
Fără cicluri periodice la temperaturi mai ridicate, aceste reziduuri nu sunt eliminate complet, iar în timp pot apărea mirosuri neplăcute, depuneri și chiar defectarea componentelor interne. Practic, mașina nu apucă să se „autocurețe”.
Deși spălarea la 30–40 de grade este suficientă pentru murdăria ușoară, ea nu elimină bacterii, germeni sau acarieni.
Tehnicienii recomandă folosirea periodică a programelor la 60 sau chiar 90 de grade, în special pentru lenjeria de pat, prosoape sau hainele purtate de persoane bolnave. Aceste temperaturi asigură o igienizare reală, atât a textilelor, cât și a interiorului mașinii de spălat, reducând riscul de contaminare și mirosuri persistente.
Un alt aspect important este programul de curățare a tamburului, prezent pe majoritatea mașinilor moderne și semnalat printr-un indicator luminos.
Specialiștii subliniază că acest program devine necesar mai ales atunci când se spală constant la temperaturi joase.
Căldura apei joacă un rol esențial în dizolvarea completă a reziduurilor de detergent și balsam, iar fără ea, interiorul aparatului rămâne „încărcat”.
Alternarea spălărilor economice cu cicluri mai intense poate preveni depunerile de calcar și murdărie.
În ceea ce privește consumul de energie, percepția generală este adesea exagerată. Potrivit specialiștilor, apa atinge temperaturile de 60 sau 90 de grade doar într-o parte a ciclului de spălare, nu pe toată durata acestuia, ceea ce limitează consumul real.
De altfel, organizațiile pentru protecția consumatorilor arată că spălarea la temperaturi scăzute poate economisi până la 60% energie, însă cu un compromis evident la capitolul igienă.
