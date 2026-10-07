De ce este important consumul de gutui toamna: Ce proprietăți are „mărul de aur”

Gutuia, numită uneori „mărul de aur”, apare în piețe și în livezile din gospodării în septembrie-noiembrie și dispare repede din rafturi. Nutriționiștii spun că merită mai multă atenție decât primește, pentru că oferă fibre, vitamina C și antioxidanți, la un număr mic de calorii. Cifrele diferă însă mult de la o sursă la alta, iar unele afirmații din presă sunt exagerate, așa că merită separate faptele de promisiuni.

Un fruct vechi, redescoperit

Gutuiul (Cydonia oblonga) este considerat un fruct ancestral, cultivat de peste 4.000 de ani, originar din zone precum Grecia, Turcia, Iran și Crimeea. Este rudă apropiată cu mărul și cu para, dar spre deosebire de ele, crud este tare, aromat și astringent. Devine dulce și suculent doar după gătire, motiv pentru care e folosit în dulcețuri, geluri, compoturi și deserturi.

De ce se spune că este important toamna

Vitamina C, pentru imunitate. Potrivit unor materiale, un fruct copt asigură aproximativ 15 mg de vitamina C la 100 g, adică în jur de un sfert din necesarul zilnic. Pentru presă, asta face din gutui un sprijin în sezonul răcelilor, mai ales sub formă de compot, ceai din coji sau dulceață. Trebuie spus însă că gătirea distruge o parte din vitamine, deci prepararea contează. Fibre și digestie. Gutuia este descrisă drept o sursă bună de fibre, care susțin digestia și tranzitul. Fibrele de tip pectină rețin apa, iar taninurile încetinesc contracțiile tractului digestiv. Această combinație explică de ce gutuia este folosită tradițional împotriva diareei. Cifrele sunt însă contradictorii: un articol vorbește despre 6 g de fibre la 100 g, în timp ce altele indică doar 1,75-1,9 g. Cea mai prudentă concluzie este că gutuia oferă fibre, dar cantitatea exactă depinde de sursa citată. Antioxidanți. Gutuile conțin flavonoide și alți compuși care combat stresul oxidativ. Cercetările citate de site-urile de sănătate sunt în principal pe extracte și rămân preliminare, deci nu trebuie prezentate ca tratament. Calorii puține. Un fruct de aproximativ 92 g oferă în jur de 52 de calorii, ceea ce îl face potrivit ca gustare într-o dietă echilibrată, iar fibrele contribuie la senzația de sațietate. Inimă și glicemie. Unele publicații spun că gutuia are indice glicemic relativ scăzut și că poate ajuta la scăderea colesterolului. Potasiul contribuie la tensiunea normală. Aceste efecte sunt sugerate, nu demonstrate ca tratament, și nu înlocuiesc medicația. Piele și colagen. Vitamina C intervine în producția de colagen, esențial pentru piele, păr și unghii.

Cum se consumă

*Coaptă la cuptor, cu scorțișoară și puțină miere, ca desert sau garnitură.

*În compot sau ceai de coji, cu zahăr puțin.

*În tocănițe și tăvi cu carne, unde aroma astringentă se echilibrează.

*Ca dulceață sau jeleu, dar cu grijă: zahărul adăugat anulează parte din avantaje.

*Nu trebuie decojită neapărat, pentru că se păstrează astfel aroma.

Merită reținut și faptul că se păstrează mult timp în locuri răcoroase, ceea ce o face utilă pentru meniul de iarnă.

Cine trebuie să fie prudent

Fiind astringentă, gutuia poate agrava constipația la persoanele predispuse. Cei cu diabet trebuie să țină cont de zaharurile din compoturi și dulcețuri. Semințele nu se consumă în cantități mari. Pentru afecțiuni digestive sau medicație, sfatul medicului rămâne esențial.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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