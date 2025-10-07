De ce, deși scad consumul și economia, crește bursa? Economist: „E o poveste. De fapt indicii bursieri cresc, nu bursa!”
Economistul Radu Georgescu le răspunde într-o postare în mediul online celor care se întreabă de ce crește, totuți, bursa în condițiile în care consumul și economia sunt în scădere.
Ce sunt indicii bursieri? Cei de la bursă au inventat niște indici bursieri: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq etc. În România este indicele BET
Acești indici sunt inventați pentru a spune povestea că „bursa crește”. În indici sunt puse companiile care performează cel mai bine din punct de vedere financiar într-o anumită perioadă. De exemplu în indicele BET sunt 20 de companii. Jumătate sunt firme de stat care au monopol de piață.
Atenție! Daca o firmă nu mai are rezultate financiare bune într-un an, este scoasă din indice. Deoarece strică povestea că „bursa crește”. De exemplu, în ultimul an trei companii au fost scoase din indicele BET. Dar stai puțin! Pe bursa din București sunt peste 300 de companii listate.
De fapt bursa scade puternic. Daca începi să analizezi bursa de la București, vei realiza că de fapt bursa scade puternic. Toate listările de companii din anul 2024 sunt pe minus. Adică prețul de acum este mai mic decât prețul de listare pe bursă
Mai mult, 70% dintre listările din ultimii 5 ani sunt pe minus. Deci 70% din oameni au mai puțini bani.
Acum ai înțeles de ce „bursa crește”? Bursele s-au transformat în sali de păcănele. Warren Buffett spune că bursele s-au transformat în sali de păcănele. Majoritatea oamenilor cumpără sperând că vor vinde mai scump. Asta este speculă, nu investiție.
La orice investiție contează cați bani încasezi. La companii acest lucru înseamnă dividendele încasate. Bursa de la București are un randament mediu la dividende de 3%. Sub dobânda bancară. Din ce am observat, 80% dintre cei care joacă la bursă, nu știu nici măcar ce randament au avut anul trecut.
Ca și la imobiliare sunt mulți Dorei care iți spun să investești la bursă. Acești Dorei nu au lucrat în viața lor într-un departament financiar. Și nu vor lucra niciodată deoarece nu au habar de noțiuni de bază financiare. Ei speră că vor găsi niste fraieri care să le cumpere cursurile copiate din alte cărți.
Unii Dorei mă jignesc vulgar pe rețelele sociale. Sunt speriați că lumea afla că de fapt sunt niste impostori care doar vor să înșele oamenii naivi
Mie îmi pare rău de cei 70% care au pierdut bani pe bursa de la București. Probabil unii au ascultat de Dorei. Din păcate nu au ascultat de Warren Buffett. Sfatul meu: Atenție mare la Dorei!”, spune economistul Radu Georgescu.
