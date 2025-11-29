De ce a fost MUTAT evenimentul lui Călin Georgescu de 1 Decembrie la Monumentul Unirii din Alba Iulia
De ce a fost MUTAT evenimentul lui Călin Georgescu de 1 Decembrie la Monumentul Unirii din Alba Iulia
Călin Georgescu și-a anunțat prezența la Alba Iulia pe 1 Decembrie 2025, pentru a sărbători Ziua Națională a României alături de simpatizanții săi. Inițial, întâlnirea era programată în zona Obelisc, în fața porții a treia a Cetății Alba Carolina, însă planurile s-au schimbat din motive organizatorice.
Traseul inițial includea și Marșul Unirii, organizat de George Simion și asociația sa, care nu au dorit ca evenimentele să se desfășoare împreună. Ca urmare, autoritățile au mutat evenimentul lui Georgescu la Monumentul Unirii, unde a primit autorizație pentru desfășurarea între orele 8:00 și 11:00.
Astfel, participanții la întâlnirea lui Georgescu se vor aduna într-o locație diferită de traseul Marșului Unirii, iar evenimentul se va desfășura separat de festivitățile oficiale ale Zilei Naționale din Alba Iulia.
