De ce a fost MUTAT evenimentul lui Călin Georgescu de 1 Decembrie la Monumentul Unirii din Alba Iulia

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 10 minute

în

De

Festival de Romania 2025

De ce a fost MUTAT evenimentul lui Călin Georgescu de 1 Decembrie la Monumentul Unirii din Alba Iulia

Călin Georgescu și-a anunțat prezența la Alba Iulia pe 1 Decembrie 2025, pentru a sărbători Ziua Națională a României alături de simpatizanții săi. Inițial, întâlnirea era programată în zona Obelisc, în fața porții a treia a Cetății Alba Carolina, însă planurile s-au schimbat din motive organizatorice.

Citește și: Călin Georgescu și-a anunțat prezența de 1 Decembrie la Alba Iulia: ,,Vă aștept cu inimă deschisă, cu dor și cu drag". A fost schimbat locul întâlnirii

Traseul inițial includea și Marșul Unirii, organizat de George Simion și asociația sa, care nu au dorit ca evenimentele să se desfășoare împreună. Ca urmare, autoritățile au mutat evenimentul lui Georgescu la Monumentul Unirii, unde a primit autorizație pentru desfășurarea între orele 8:00 și 11:00.

Citește și: Prezența suveraniștilor Călin Georgescu și George Simion, anunțată la Alba Iulia de 1 Decembrie 2025 – Ziua Națională. Unde vor fi prezenți

Astfel, participanții la întâlnirea lui Georgescu se vor aduna într-o locație diferită de traseul Marșului Unirii, iar evenimentul se va desfășura separat de festivitățile oficiale ale Zilei Naționale din Alba Iulia.

Instituția Prefectului Alba își bate joc de „marii fauritori ai României Mari, Maniu și Brătianu”, prinși în ceremonialul oficial pentru depunerea de coroane, la finalul evenimentului – acuzații ale deputatului Florin Roman

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum o oră

în

29 noiembrie 2025

De

Instituția Prefectului Alba își bate joc de „marii fauritori ai României Mari, Maniu și Brătianu”, prinși în ceremonialul oficial pentru depunerea de coroane, la finalul evenimentului – acuzații ale deputatului Florin Roman Deputatul Florin Roman a criticat Instituția Prefectului Alba pentru modul în care a organizat ceremonia oficială de depunere a coroanelor de 1 Decembrie, […]

Ştirea zilei

LIVE VIDEO | Repetițiile pentru PARADA militară de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României, de la Alba Iulia: Sute de militari și tehnică de luptă defilează pe străzile din oraș

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

29 noiembrie 2025

De

Repetițiile pentru PARADA militară de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României, de la Alba Iulia: Sute de militari și tehnică de luptă defilează pe străzile din oraș Sâmbătă, 29 noiembrie 2025, cu două zile înainte de Ziua Națională a României, în zona Bulevardului 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, se desfășoară un antrenament general, […]

Ştirea zilei

VIDEO | ”Ambasadorii Unirii” la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională: Parada portului popular și spectacol folcloric cu sute de copii

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

29 noiembrie 2025

De

,,Ambasadorii Unirii” la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională: Parada portului popular și spectacol folcloric cu sute de copii Festivalul Național „Ambasadorii Unirii” al Palatului Copiilor Alba Iulia are loc an de an, de Ziua Națională a României la Alba Iulia, cu participarea a sute de copii cadre didactice din toată țara. Citește […]

