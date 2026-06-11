Apicultorii ar putea fi scutiți de la plata impozitelor pentru autovehiculele folosite la transportul stupilor. Legea intră la votul final
Apicultorii ar putea fi scutiți de la plata impozitelor pentru autovehiculele folosite la transportul stupilor. Legea intră la votul final
Apicultorii din România ar putea fi scutiți de la plata impozitelor pentru mașinile folosite la transportul stupilor. Senatul a adoptat luni, 8 iunie 2026, proiectul de lege, care merge acum la Camera Deputaților, for decizional.
Senatul a adoptat proiectul de lege care completează Codul fiscal cu 88 de voturi pentru, unul împotrivă şi 18 abţineri.
Astfel, la articolul 469 a fost introdusă o nouă scutire de la plata impozitului pe mijloacele de transport, şi anume pe cele specializate pentru transportul stupilor în pastoral, omologate de Registrul Auto Român.
Senatoarea PSD Daniela Mihai a declarat că majorarea impozitelor auto a împovărat apicultorii în condițiile în care aceștia deja „se luptă cu importurile masive de miere ieftină, dar de slabă calitate, în special din ţările Mercosur, Ucraina şi China”.
Asociaţia crescătorilor de albine din România a cerut anterior executivului analizarea posibilităţii reintroducerii autovehiculelor omologate ca apicole în categoria celor scutite de la plata impozitului, în conformitate cu prevederile articolului 469 din Codul fiscal, însă nu au primit nici un răspuns, a mai spus senatoarea.
„Adoptarea acestei modificări legislative prin care autovehiculele folosite la transportul albinelor vor fi scutite de impozitul auto – pentru că transportul stupilor nu este o activitate comercială de transport rutier, ci o operaţiune tehnologică esenţială pentru producţia apicolă – reprezintă o gură de oxigen pentru apicultori. (…)
Dacă nu adoptăm această iniţiativă, vom avea un declin şi mai accentuat al apiculturii româneşti, cumulat cu schimbările climatice, cu mortalitatea crescută de anul trecut, cu reducerea producţiei şi prezenţa concurenţei neloiale din partea produselor apicole extracomunitare”, a spus Daniela Mihai.
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