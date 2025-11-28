Călin Georgescu și-a anunțat prezența de 1 Decembrie la Alba Iulia: ,,Vă aștept cu inimă deschisă, cu dor și cu drag”. A fost schimbat locul întâlnirii
Călin Georgescu și-a anunțat prezența de 1 Decembrie la Alba Iulia: ,,Vă aștept cu inimă deschisă, cu dor și cu drag”. A fost schimbat locul întâlnirii cu simpatizanții
Călin Georgescu a anunțat oficial că pe data de 1 Decembrie urmează să vină la Alba Iulia, pentru a sărbători Ziua Națională a României, alături de simpatizanții săi și românii care vor participa la festivitățile din oraș.
Citește și: PROGRAMUL de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: Paradă militară, concerte Voltaj, Damian Brothers și foc de artificii de Ziua Națională
Cu toate că inițial, potrivit unui apropiat al fostului candidat la alegerile prezidenţiale, locul întâlnirii trebuia să fie Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia, situat pe str. Mihai Viteazul, în fața porții a treia a cetății Alba Carolina, planurile s-au schimbat.
Călin Georgescu a transmis că, din motive organizatorice, simpatizanții lui se vor aduna la Monumentul Unirii din Cetatea Alba Carolina.
,,Pe 1 decembrie la ora 9:00, ne vedem la Alba Iulia. În Ardeal.
Din motive organizatorice, locul întâlnirii se schimbă: ne vedem la Monumentul Unirii din Cetatea Alba Carolina.
Vă aștept cu inimă deschisă, cu dor și cu drag. Să fim împreună!”, a transmis Călin Georgescu pe o rețea de socializare.
Citește și: Prezența suveraniștilor Călin Georgescu și George Simion, anunțată la Alba Iulia de 1 Decembrie 2025 – Ziua Națională. Unde vor fi prezenți
Reamintim că, și George Simion a anunțat că va veni la Alba Iulia și va participa începând cu ora 9.00 la Marșul Unirii, organizat în fiecare an de Ziua Națională, cu plecare din Gara Alba Iulia până în Cetate.
AUR a depus cerere de autorizare la Primăria Alba Iulia pentru organizarea Marșului Unirii luni, 1 decembrie 2025, între orele 8.00-12.00.
Europarlamentarul Diana Șoșoacă și președinta SOS România se vor afla de 1 Decembrie 2025 Ziua Națională a României, la Alba Iulia.
Aceasta va organiza o conferință națională în orașul Marii Unirii, făcând concurență celorlalți doi suveraniști care și-au anunțat deja prezența la Alba Iulia de Ziua Națională.
