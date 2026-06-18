Datorii de peste 36.000 de euro către AJF Alba! Primele în topul datornicilor: Performanța Ighiu, CSM Unirea Alba Iulia și CS Zlatna!

Datorii de peste 36.000 de euro către AJF Alba! Primele în topul rău-platnicilor: Performanța Ighiu, CSM Unirea Alba Iulia și CS Zlatna!

Conform informațiilor furnizate de Asociația Județeană de Fotbal Alba, la începutul lunii mai, totalul datoriilor membrilor afiliați, se cifrează la 190.375 lei (apriximativ 36.400 de euro). 37 de cluburi, nu au datorii!

Remarcabil este faptul că doar 27 de cluburi au de achitat sume către forul care tutelează fotbalul amator din Alba, asta însemnând că restul de 37 de echipe sunt pe „zero” în privința restanțelor, la data de 30 aprilie.

În cele ce urmează, vă prezentăm topul rău-platnicilor (bareme de arbitraj, taxe de participare, legitimări, amenzi etc): Performanța Ighiu – 20.090 lei, CSM Unirea Alba Iulia – 19.190 lei, CS Zlatna – 19.055 lei, Spicul Daia Română – 15.480 lei, Metalurgistul Cugir – 13.435 lei, Star Pro Optimum Alba Iulia – 12.740 lei, Viitorul Sântimbru – 7915 lei, Mureșul Șibot – 7460 lei, CSȘ Blaj – 6720 lei, Spicul Bucerdea – 6710 lei, Progresul Fărău – 6520 lei, Arieșul Apuseni Baia de Arieș – 6465 lei, Viitorul Vama Seacă – 5920 lei, Kinder Teiuș – 5250 lei, VCG Vințu de Jos – 5065 lei, Viitorul Roșia Montană – 4475 lei, Limbenii Limba – 4280 lei, CS Ocna Mureș – 4000 lei, ACS Sânmiclăuș – 3190 lei, Fortuna Lunca Mureșului – 3100 lei, Recolta Crăciunel – 3020 lei, Inter Unirea – 2590 lei, Șoimii Ciumbrud – 2050 lei, ACS Crăciunel – 1760 lei, Inter Ciugud – 1645 lei, Olimpia Aiud – 1375 lei, Optimum Alba Iulia – 875 lei.

Șase cluburi (membri afiliați), în ordine Performanța Ighiu, CSM Unirea Alba Iulia, CS Zlatna, Spicul Daia Română, Metalurgistul Cugir și Star Pro Optimum Alba Iulia au depășit pragul de 10.000 de lei. Respectivele cluburi strâng 99.990 lei, depășind jumătate din cuantumul restanțelor către AJF Alba, un procent de 52,5 la sută!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI