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Foto | Nouă absolvenți ai Promoției 2026 a Colegiului Militar din Alba Iulia, admiși la Academia Forțelor Aeriene, arma Aviație piloți – aeronave cu motoare reactive

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Nouă absolvenți ai Promoției 2026 a Colegiului Militar din Alba Iulia, admiși la Academia Forțelor Aeriene, arma Aviație piloți – aeronave cu motoare reactive

Nouă absolvenți ai Promoției 2026 a Colegiului Militar din Alba Iulia au fost admiși la Academia Forțelor Aeriene, arma Aviație piloți – aeronave cu motoare reactive. 

„Au avut un vis curajos, iar cu încredere în forțele proprii au demonstrat că orice vis poate deveni realitate. Nouă dintre absolvenții Promoției 2026 au fost admiși la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov la specializarea Management Aeronautic, arma Aviație piloți – aeronave cu motoare reactive.

Absolvenții Claudiu Stanciu, Nathan Lascu, David Scrob, Sergiu Nicoară, Georgiana Bozga, Edmond Poștaru, Florian Surd, Filofteia Pîntea și Șerban Pintea au avut medii de repartiție cuprinse între 9,98 și 9,21 și se vor pregăti din toamnă pentru una dintre cele mai exigente profesii, cea de pilot militar.

Conștienți că drumul ales este unul al responsabilității și al excelenței, absolvenții au încredere că determinarea, munca și perseverența, dar și sprijinul și susținerea celor care i-au pregătit și a celor dragi îi vor ajuta în continuare.

Felicitări, vă dorim mult succes în drumul pe care l-ați ales!

Cer senin!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

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