PENSII 2026 | Cea mai mare pensie de serviciu din România este de 25.613 lei. 11.970 de beneficiari de pensii de serviciu, în iunie 2026
Cea mai mare pensie de serviciu din România este de 25.613 lei. 11.970 de beneficiari de pensii de serviciu, în iunie 2026
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu s-a menținut constant în iunie 2026, la 11.970 de persoane, potrivit datelor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Dintre aceștia, 7.921 încasează și o pensie din sistemul public, finanțată din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS), pe baza contributivității.
Cei mai mulţi pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor şi judecătorilor, respectiv 5.849, din care 2.538 cu pensie din BASS, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), scrie Agerpres.
În cazul acestora s-a înregistrat şi cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.613 lei, din care 7.585 din BASS şi 22.483 de la bugetul de stat.
Potrivit CNPP, de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României au beneficiat 777 de persoane (684 cu pensie din BASS). Pensia medie era de 7.015 de lei, din care 3.084 lei pensie din bugetul de stat.
În ceea ce priveşte beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, numărul acestora era de 863 de persoane (651 cu pensie BASS), pensia medie ridicându-se la 6.282 de lei (3.546 de lei de la bugetul de stat).
Conform CNPP, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România beneficiau 1.320 de pensionari (toţi cu pensie din BASS), iar pensia medie se ridica la 13.119 de lei, din care 8.070 lei suportaţi din bugetul de stat.
Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui număr de 700 de persoane (toţi cu pensie din BASS), media fiind de 10.748 de lei, din care 2.698 de lei cota suportată din bugetul de stat.
De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al Parchetelor beneficiau 2.461 de pensionari (2.028 cu pensie din BASS), pensia medie fiind de 7.341 de lei, din care 4.491 de lei suportaţi din bugetul de stat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Foto | Nouă absolvenți ai Promoției 2026 a Colegiului Militar din Alba Iulia, admiși la Academia Forțelor Aeriene, arma Aviație piloți – aeronave cu motoare reactive
Nouă absolvenți ai Promoției 2026 a Colegiului Militar din Alba Iulia, admiși la Academia Forțelor Aeriene, arma Aviație piloți – aeronave cu motoare reactive Nouă absolvenți ai Promoției 2026 a Colegiului Militar din Alba Iulia au fost admiși la Academia Forțelor Aeriene, arma Aviație piloți – aeronave cu motoare reactive. „Au avut un vis curajos, […]
5-7 august 2026 | Cod Portocaliu de caniculă, dar și Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Vestul țării rămâne sub Cod Roșu de căldură excesivă
5-7 august 2026 | Cod Portocaliu de caniculă, dar și Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Vestul țării rămâne sub Cod Roșu de căldură excesivă Județul Alba și alte zone din țară rămân, până vineri, 7 august 2026, sub incidența unei avertizări meteo Cod Portocaliu de caniculă. Câteva județe sub vestul țării […]
Dumitru Chisăliță, șeful AEI: Black friday-ul motorinei. Întâi s-a scumpit, apoi ne-o vând drept ,,ieftinire”
Dumitru Chisăliță, șeful AEI: Black friday-ul motorinei. Întâi s-a scumpit, apoi ne-o vând drept ,,ieftinire” Legea prezentată drept un sprijin important pentru șoferii din România intră în vigoare duminică, iar efectele s-ar putea vedea rapid la pompă. Potrivit unei analize semnate de Dumitru Chisăliță, președintele AEI, prețul motorinei ar putea scădea până la aproximativ 10-10,20 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2026 | Cea mai mare pensie de serviciu din România este de 25.613 lei. 11.970 de beneficiari de pensii de serviciu, în iunie 2026
Cea mai mare pensie de serviciu din România este de 25.613 lei. 11.970 de beneficiari de pensii de serviciu, în...
Foto | Nouă absolvenți ai Promoției 2026 a Colegiului Militar din Alba Iulia, admiși la Academia Forțelor Aeriene, arma Aviație piloți – aeronave cu motoare reactive
Nouă absolvenți ai Promoției 2026 a Colegiului Militar din Alba Iulia, admiși la Academia Forțelor Aeriene, arma Aviație piloți –...
Știrea Zilei
Vârstnic din Albac, reținut de polițiști după ce le-a propus unor adolescente, de 15 și 17 ani, să întrețină relații sexuale cu el. Este cercetat pentru corupere de minori și agresiune sexuală
Vârstnic din Albac, reținut de polițiști după ce le-a propus unor adolescente, de 15 și 17 ani, să întrețină relații...
VIDEO | După ce în această iarnă 50.000 de familii din Apuseni au rămas fără curent, electricienii ,,își fac vara sanie”: Intervenție de toaletare a vegetației în preajma liniilor de electricitate
După ce în această iarnă 50.000 de familii din Apuseni au rămas fără curent, electricienii ,,își fac vara sanie”: Intervenție...
Curier Județean
De ce au descins polițiștii și jandarmii în Apuseni: Acțiunea „afinele”, pornită la cererea primarilor din Apuseni. Au fost vizați culegătorii din alte județe
De ce au descins polițiștii și jandarmii în Apuseni: Acțiunea „afinele”, pornită la cererea primarilor din Apuseni. Au fost vizați...
„Organizația de Management al Turismului nu se face în restaurante și hoteluri!” Un antreprenor HoReCa din Alba Iulia acuză administrația locală: „Ați avut patru ani să ne demonstrați leadership-ul”
„Organizația de Management al Turismului nu se face în restaurante și hoteluri!” Un antreprenor HoReCa din Alba Iulia acuză administrația...
Politică Administrație
FOTO | Flaviu Rădițoiu, membru USR din Cugir, numit în funcția de administrator special la o filială a Companiei Naționale ROMARM S.A.
Flaviu Rădițoiu, membru USR din Cugir, numit în funcția de administrator special la o filială a Companiei Naționale ROMARM S.A....
Într-un oraș de munte din Alba se schimbă complet iluminatul public: Peste 800 de lămpi vor fi înlocuite cu un sistem inteligent care promite economie de energie și mai multă siguranță
Într-un oraș de munte din Alba se schimbă complet iluminatul public: Peste 800 de lămpi vor fi înlocuite cu un...
Opinii Comentarii
De ce nu au fost indexate pensiile în 2025 și 2026. Guvernul invocă presiunea asupra bugetului
De ce nu au fost indexate pensiile în 2025 și 2026. Guvernul invocă presiunea asupra bugetului Milioane de pensionari nu...
Pensia minimă 2026. Cât este indemnizația socială pentru pensionari, cine beneficiază și ce trebuie să știe românii
Pensia minimă garantată 2026: cât este, cine beneficiază și ce schimbări sunt în vigoare Pensia minimă garantată 2026 sau indemnizația...