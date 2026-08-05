PENSII 2026 | Cea mai mare pensie de serviciu din România este de 25.613 lei. 11.970 de beneficiari de pensii de serviciu, în iunie 2026

Cea mai mare pensie de serviciu din România este de 25.613 lei. 11.970 de beneficiari de pensii de serviciu, în iunie 2026

Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu s-a menținut constant în iunie 2026, la 11.970 de persoane, potrivit datelor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Dintre aceștia, 7.921 încasează și o pensie din sistemul public, finanțată din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS), pe baza contributivității.

Cei mai mulţi pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor şi judecătorilor, respectiv 5.849, din care 2.538 cu pensie din BASS, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), scrie Agerpres.

În cazul acestora s-a înregistrat şi cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.613 lei, din care 7.585 din BASS şi 22.483 de la bugetul de stat.

Potrivit CNPP, de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României au beneficiat 777 de persoane (684 cu pensie din BASS). Pensia medie era de 7.015 de lei, din care 3.084 lei pensie din bugetul de stat.

În ceea ce priveşte beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, numărul acestora era de 863 de persoane (651 cu pensie BASS), pensia medie ridicându-se la 6.282 de lei (3.546 de lei de la bugetul de stat).

Conform CNPP, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România beneficiau 1.320 de pensionari (toţi cu pensie din BASS), iar pensia medie se ridica la 13.119 de lei, din care 8.070 lei suportaţi din bugetul de stat.

Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui număr de 700 de persoane (toţi cu pensie din BASS), media fiind de 10.748 de lei, din care 2.698 de lei cota suportată din bugetul de stat.

De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al Parchetelor beneficiau 2.461 de pensionari (2.028 cu pensie din BASS), pensia medie fiind de 7.341 de lei, din care 4.491 de lei suportaţi din bugetul de stat.

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