Naționala României, cu Florian „Bela” Bartha și Tudor Balu în efectiv, pregătește Campionatul European de la Cluj-Napoca | Programul și costul biletelor în „BTArena”

Naționala României de volei masculin pregătește Campionatul European de la Cluj-Napoca, cu Florian „Bela” Bartha și Tudor Balu în efectiv | Programul și costul biletelor în „BTArena”

În efectivul tricolor se regăsesc doi voleibaliști din Alba, centrul Florian „Bela” Bartha (Ocna Mureș) și coordonatorul Tudor Balu (Blaj). România se pregătește de organizarea grupei D a Campionatului European de volei masculin, Cluj-Napoca fiind orașul ales pentru această responsabilitate.

Ziarul „Unirea” este partener media al Federației Române de Volei în promovarea acestui eveniment de marcă

Datorită statului de gazde, tricolorii au fost calificați direct la turneul final.

Naționala masculină de volei a României va juca 7 partide de verificare până la Campionatul European, care se va desfășura în perioada 9-26 septembrie, una din grupe fiind găzduită în BTarena din Cluj-Napoca.

În perioada 9-16 septembrie, în BTarena, România le va avea ca adversare pe Letonia, Elveția, Germania, Turcia și Franța. Până atunci, echipa masculină de volei va juca 7 partide de verificare, în Grecia și România.

Biletele se vând deja pe Eventim, iar AICI este linkul pentru achiziționarea lor.

Programul anunțat de Federația Română de Volei:

13-14 august, Atena, Grecia – două partide de verificare cu Grecia

21-23 august, Ploiești, România – trei partide de verificare cu Danemarca

29-30 august, Cluj-Napoca, România – două partide de verificare cu Estonia

Celelalte 3 grupe sunt organizate în Modena (Italia), Sofia (Bulgaria), respectiv în Tampere (Finlanda). Optimile și sferturile de finală se vor desfășura în Sofia și Torino, în timp ce semifinalele și finalele vor avea loc în Milano.

Programul României în grupa D a Campionatului European:

*9 septembrie, ora 20.00, România – Letonia

*11 septembrie, ora 20.00, Elveția – România

*12 septembrie, ora 20.00, România – Germania

*14 septembrie, ora 20.00, România – Turcia

*16 septembrie, ora 20.00, Franța – România

La ediția precedentă a Campionatului European de volei masculin, desfășurată în 2023, România a evoluat tot în grupa D, avându-le ca adversare pe Franța, Portugalia, Turcia, Israel și Grecia.

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