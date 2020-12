Datini,obiceiuri, tradiţii şi superstiţii de Anul Nou

Revelionul este denumirea modernă a nopţii de 31 decembrie spre 1 ianuarie, ceremonialul de înnoire simbolică a timpului purtând înainte denumirea de „Îngropatul Anului Vechi”. Cuvântul de origine franceza „Revelion” se traduce prin „veghe”, aici cu sensul de ospăţ/petrecere la miezul nopţii, şi desemnează vechiul ceremonial funerar al antichităţii geto-dace ce celebra moartea şi renaşterea simbolică a primului zeu al omenirii, Anul. Data de începere a noului an a fost fixată oficial la 1 ianuarie abia în anul 153 i.Hr,.până atunci romanii sărbătorind după rânduiala vechiului calendar, când anul începea la 1 martie.

Am cules pentru dumneavoastră câteva obiceiuri, tradiţii şi superstiţii de Anul Nou:

*Un obicei al nopţii dintre ani este cel al sărutului sub vâsc, planta sacră în tradiţia multor popoare păgâne. Vâscul este simbolul iernii şi al sărbătorilor de iarnă iar obiceiul sărutului sub vâsc aparţine scandinavilor, care asociau vâscul cu zeiţa dragostei.

*Conform unei credinţe din popor, pentru a alunga spiritele rele şi a primi cum se cuvine noul an în casa ta, nu trebuie sa aştepţi Revelionul în linişte, ci în zgomot şi voie bună, cu uşile larg deschise. De asemenea, este interzis sa plângi în prima zi a anului dacă nu vrei să ai parte de lacrimi şi ghinion pe tot parcursul anului.

*Peştele este una din mâncărurile menite să îţi aducă prosperitatea şi să-ţi asigure o trecere lină şi uşoară în anul care vine.

*Şi strugurii au o semnificaţie aparte în seara de Revelion. Fiecare din cele 12 boabe de struguri consumate de Revelion semnifică prosperitatea în cele 12 luni ale anului care vor urma. Pe de altă parte, carnea de pasăre nu este deloc considerată aducătoare de noroc. Precum păsările de curte care scormonesc pământul pentru a-l împrăştia, tot astfel se crede că se împrăştie prosperitatea şi binele din casă în care se serveşte carne de pasăre.

*Se crede că în noaptea Anului Nou animalele capătă grai de la Dumnezeu şi vorbesc între ele. Fiinţa umană care le poate auzi însă îşi va găsi sfârşitul în anul respectiv.

*Tot în noaptea de 31 spre 1, bătrânii spun că aprinderea unei lumânări sau a unei candele sub icoana până se luminează de ziuă are rostul de a-l îndupleca pe Dumnezeu pentru a-ţi da un an uşor şi luminos.

*Consumă un măr în ajunul Anului Nou şi vei avea parte de sănătate pe tot parcursul anului, ne învaţă tradiţia.

*În anumite sate ale ţării noastre, în această noapte magică, se mai păstrează încă obiceiul ghicirii în stele de către fetele tinere, care doresc să îşi găsească alesul. Tinerele ies în afara casei şi se uită pe cer, numărând nouă stele. Dacă ultima stea, cea de-a noua, este mai mare şi mai strălucitoare decât celelalte, înseamnă că ursitul fetei care număra va fi un bărbat ales, deosebit. După ce termină de numărat, fata respectivă se adresează stelei respective pentru a o ajuta să-şi întâlnească ursitul.

*De Anul Nou, Sorcova este obiceiul conform căruia în dimineaţa zilei de 1 ianuarie copiii, dar şi cei mari, merg şi seamănă, simbolic, cu boabe de grâu şi orez, pe care le aruncă în casă şi asupra celor din casă. Versurile însoţite de urări specifice diferă de la o zonă la alta: „Sorcova, vesela/ Să trăiţi, să-mbătrâniţi/ Ca un măr, ca un păr, ca un fir de trandafir/ Tare ca piatra, iute ca săgeata/ Tare ca fierul, iute ca oţelul/ La anul şi la mulţi ani” sau, o variantă mai scurtă „Sorcova,vesela/ Să trăiţi să înfloriţi/ Ca merii, ca perii, în mijlocul verii/ Ca toamna cea bogată de toate-mbelşugată/ La anul şi la mulţi ani”.

*În Ajunul Anului Nou, în unele zone se practică mersul cu Pluguşorul şi jocurile cu măşti (capra, ursul, căluţul şi cerbul). Obiceiul Pluguşorului este legat de speranţa fertilităţii, versurile sale prezentând practicile agricole şi urări de holde bogate. În schimbul acestor urări, copiii primesc daruri simbolice, colaci, fructe sau bani. Legat de jocul caprei, cel al ursului, căluţii şi jocul cerbului, aceste obiceiuri şi-au pierdut astăzi din semnificaţiile iniţiale (capra – personificarea productivităţii/înmulţirii uşoare şi rapide în lumea animală şi a fertilităţii pământului; ursul – animal sacru la geto-daci, căluţii – care simbolizează protejarea gospodăriilor de spiritele rele; cerbul – simbolul soarelui, întruchiparea purităţii şi a dreptăţii) şi sunt practicate mai mult în scop de diverstisment.

*Să porţi ceva roşu, să ai bani în buzunar şi să-ţi pui o dorinţă în noaptea dintre ani.

* La noi tradiţia populară abundă de practici magice precum prognozarea vremii şi a recoltelor din noul an ori aflarea duratei vieţii şi a norocului membrilor familiei. Pentru prognozarea vremii, conform aşa-numitului calendar din foi de ceapă, o ceapă era tăiată în 12 părţi egale, corespunzătoare fiecărei luni a anului iar în cojile astfel obţinute se punea sare, în cantităţi egale. Foile de ceapă erau aşezate apoi pe masă sau pe vatra sobei, în ordinea în care se succed lunile în an, iar în dimineaţa zilei de 1 ianuarie se apreciau lunile ploiase în funcţie de apa acumulată în cupele foilor de ceapă.

*Pentru estimarea culturilor din anul viitor se face în noaptea de Anul Nou calendarul de cărbuni. Astfel, pentru fiecare plantă (porumb, grâu, cartof, sfeclă, etc.) ce urmează a fi semănată în anul următor se alege câte un cărbune aprins care se pune pe o tavă sau pe marginea vetrei şi se lasă până dimineaţa. Toţi cărbunii trebuie să fie de aceeaşi provenienţă şi mărime. Cantitatea de cenuşa rezultată de la fiecare cărbune reprezintă rodul recoltei corespunzător plantei alese şi astfel se determină ce cantitate din fiecare cultură va fi semănată primăvara. Multe alte practici şi credinţe de acest fel se păstrează încă în mediul rural.

*Dacă dai bani, fie şi cu împrumut, în noaptea de Revelion şi în prima zi a noului an, vei avea probleme financiare şi datorii tot anul, în mod similar, pentru a avea parte de belşug, primul om care va trece pragul casei în noul an trebuie să fie de sex masculin.( A.M.)