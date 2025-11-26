Data la care intră cei 500 de lei pe cardurile educaționale ale elevilor. Sumele ar putea fi încărcate la începutul lunii viitoare
Data la care intră cei 500 de lei pe cardurile educaționale ale elevilor
Deblocarea sumelor de 500 de lei destinate preșcolarilor și elevilor defavorizați care beneficiază de cardurile educaționale urmează să aibă loc în perioada imediat următoare, potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Procesul a fost întârziat din cauza unor probleme la baza de date, ceea ce a amânat încărcarea cardurilor.
Cardurile educaționale sunt acordate conform OUG nr. 83/2023, iar sumele pot fi folosite exclusiv pentru achiziția de rechizite și îmbrăcăminte. Beneficiarii nu pot retrage numerar, nu pot preschimba banii și pot face cumpărături doar în unitățile afiliate din țară.
Când intră banii pe carduri
Încărcarea cardurilor se face în două etape:
* pentru copiii care au deja carduri, alimentarea este programată în luna noiembrie 2025;
* pentru cei care primesc carduri noi, plata va fi realizată în decembrie 2025.
Întârzierea din această lună ar putea fi recuperată în scurt timp. Dragoș Pîslaru a anunțat că sumele ar putea fi deblocate vineri, 28 noiembrie 2025, urmând ca banii să ajungă pe carduri „în câteva zile”, ceea ce înseamnă că alimentarea ar putea avea loc chiar la începutul lunii decembrie.
Pentru anul școlar 2025–2026, un număr de 666.373 de elevi beneficiază de sprijin financiar, bugetul total fiind de 333,18 milioane de lei.
„Vineri ar putea să fie deblocate sumele, iar în câteva zile s-ar putea face plata”, a declarat ministrul pentru Edupedu.ro.
