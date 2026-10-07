Dansatorii din Alba Iulia, în prim-plan la „Cupa Dance Art” și „Cupa Carpathian Dance”
Dansatorii din Alba Iulia, în prim-plan la „Cupa Dance Art” și „Cupa Carpathian Dance”
Bianca și Ionuț Ionescu, antrenorii Clubului de dans „Life is Dance” din Alba Iulia vin cu vești bune după un weekend productiv, dar intens în care dansatorii de la „Life is Dance”, „CSM Unirea” și „CSU” s-au împărțit între două ringuri de dans aflate în orașe diferite. Târgu Mureș a fost gazda „Cupei Dance Art”, ediția a XV-a, iar la Brașov a avut loc prima ediție a „Cupei Carpathian Dance”.
Două concursuri, două ringuri, multe rezultate fantastice. „Suntem mândri de toți dansatorii noștri care oriunde ajung, ne fac mândri. Este de menționat că în finalele multor categorii s-a strigat Alba Iulia, nu o dată, ci cel puțin de două sau trei ori. Recordul îl reprezintă o finală la fete, solo debutante 12-15 ani, formată din 5 fete de la Life is Dance, toate reușind calificarea”, au transmis Bianca și Ionuț Ionescu.
Așadar, la „Cupa Dance Art”, Debutanți 8-9 ani, locul 2, George Oprea și Maya Csernatoni, locul 3, David Gruiță și Sofia Giosan; Precompetițional două dansuri 8-9 ani, locul 1, Luca Chiriac și Antonia Mic, locul 2, Ionuț Mondoc și Raisa Moldovan; la 12-15 ani, Locul 1, David Ciornei și Ilinca Ciucă. La Fete Solo Debutante 8-9 ani, locul 7 Ema Crăciun, Locul 15, Cataleya Muntean. La 10-11 ani, locul 3, Sara Nechifor, locul 4, Iulia Purcar, locul 5, Bianca Mărginean, locul 18, Sara Chesches. La 12-15 ani, locul 2, Elena Oargă, locul 3, Alesia Haiduc, locul 4, Eliza Bolea, locul 5, Anastasia Voica, locul 6, Maria Avram.
La Fete solo două dansuri 10-11 ani, locul 8, Ema Stan; 12-15 ani, locul 4, Aylin Aysegul Durkaya; Hobby 6-11 ani, locul 2, Eduard Dragomir și Teodora Manciu, locul 5, Alexandru Orzeiu și Rebeca Acatrinii, locul 6, Andrei Otvos și Daria Senilă, locul 8, Mihai Grama și Elena Dumitriu. La Clasa E 6-11 ani, locul 5, Rareș Borlea și Natalia Avram, locul 7, Cristian Chemen și Sara Popa; la 12-15 ani, locul 3, Tudor Daisa și Anastasia Șopterean, locul 4, Ionuț Bălău și Bianca Dinu. La Open Basic Latino 12-15 ani, locul 5, David Herman șii Sofia Manciu; la 16-35 de ani, locul 5, Eduard Hacicu și Daria Danescu.
La competiția „Carpathian Dance Cup”, la Clasa E 12-13 ani, locul 2, Ianis Benke Varvara și Aexandra Furdui; Open 12-15 ani Latino, locul 1, Lukas Orzeiu și Maya Urs; Open 16-35 de ani Latino, locul 4, Casian Crețu și Diana Dicu, locul 5, David Linko și Rebeca Voicu.
„Felicitări din suflet tuturor și mult succes la viitoarele competiții. Pentru mai multe detalii despre activitatea noastră, vă așteptăm pe: www.lifeisdance.ro sau la numărul de telefon 0749828538; 0751355387”, au mai transmis antrenorii Bianca și Ionuț Ionescu.
Cristina GANGA
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