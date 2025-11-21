A fost aprobată ordonanța de urgență care prevede reorganizarea Romsilva. Măsurile care vor intra în vigoare
A fost aprobată ordonanța de urgență care prevede reorganizarea Romsilva. Măsurile care vor intra în vigoare
Ordonanţa de Urgenţă care pune în mișcare reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva a fost adoptată de Guvern, astăzi, 20 noiembrie, conform unui comunicat de presă al Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Potrivit Ministerului Mediului, noul cadru legislativ permite începerea procesului de reorganizare a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și pune la dispoziție instrumentele necesare pentru profesionalizarea managementului forestier, sporirea transparenței și întărirea mecanismelor de control.
„Aprobarea OUG-ului de astăzi este un pas important în reforma Romsilva. Am creat cadrul legal care permite adoptarea Hotărârii de Guvern de reorganizare a Regiei, un document necesar pentru modernizarea managementului fondului forestier al statului.
Noile prevederi introduc evaluarea anuală a performanței manageriale, reguli transparente de selecție prin concurs, digitalizarea instrumentelor de control și criterii clare financiare și nefinanciare de performanță. Această reformă este un pilon al angajamentelor din PNRR, o bază solidă pentru combaterea tăierilor ilegale și pentru o guvernanță forestieră modernă”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, citată în comunicat.
Indicii de performanță
Reforma adoptată introduce evaluarea anuală a indicatorilor de performanță pentru toate funcțiile de conducere din Romsilva și din ocoalele silvice de stat și de regim, înlocuind astfel evaluarea punctuală realizată la finalul mandatului.
Această evaluare anuală permite monitorizarea constantă a rezultatelor, intervenții rapide în situațiile de neperformanță și aplicarea acelorași criterii în toate structurile.
De asemenea, procedura de selecție prin concurs devine unitară și transparentă, incluzând o probă scrisă și un interviu înregistrat audio-video, care va fi publicat ulterior pentru a asigura o transparență sporită. Noile reglementări stabilesc criterii clare privind profesionalismul, vechimea și integritatea necesare pentru ocuparea funcțiilor de conducere.
Supraveghere audio-video
OUG-ul aprobat astăzi include și măsuri orientate către creșterea capacității operaționale și a siguranței personalului silvic. În activitățile de control se introduc mijloace foto-audio-video, înregistrările constituind mijloace de probă valabile și oferind protecție suplimentară personalului în situații cu risc ridicat.
Reforma include și dispoziții tranzitorii pentru amenajamentele silvice (documentele care stabilesc cum sunt administrate pădurile). Perioada standard va deveni de 20 de ani, însă trecerea la noul sistem va fi realizată etapizat, pentru a evita blocaje în procesul de elaborare. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a subliniat că ordonanța este „un pas important” în reforma Romsilva și în îndeplinirea angajamentelor asumate prin PNRR.
