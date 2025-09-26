29 septembrie | PROTESTE ale studenților și la Alba Iulia. Studenții se alătură manifestațiilor din țară împotriva Legii Bolojan

PROTESTE ale studenților și la Alba Iulia. Studenții se alătură manifestațiilor din țară împotriva Legii Bolojan

Studenții vor ieși în stradă pe 29 septembrie, la începutul noului an universitar 2025-2026, și la Alba Iulia, pe lângă Sibiu, Baia Mare și cele șase orașe unde demonstrațiile au fost deja anunțate, anunță Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

Inițial, protestele împotriva Legii Bolojan, care afectează printre altele bursele studențești, erau programate la București, iar ulterior s-au extins la Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Galați și Suceava.

ANOSR precizează că manifestațiile au susținerea sindicatelor și a organizațiilor de elevi și părinți. Reprezentanții organizației declară:

„Ne împotrivim măsurilor de austeritate impuse prin Legea nr. 141/2025 și O.U.G. 156/2024, care limitează accesul la un sistem de învățământ echitabil pentru toți studenții și afectează direct calitatea educației. În ciuda demersurilor noastre de la începutul anului, nu au existat modificări sau soluții reale, așadar continuăm protestele până când vom fi tratați ca parteneri decizionali.”

La Alba Iulia, manifestația va începe la ora 13:30, în Piața Cetății, în timp ce programul celorlalte proteste este următorul:

București – 16:00, Piața Victoriei

Timișoara – 14:00, Piața Victoriei

Cluj-Napoca – 11:30-13:00, în fața Prefecturii

Iași – 13:00, Piața Unirii

Galați – 18:00, în fața Prefecturii

Suceava – 13:00, Esplanada Corpului A al Universității „Ștefan cel Mare”

Sibiu – 16:00, Piața Mare

Baia Mare – 10:00, în fața Centrului Universitar Nord

Studenții își propun astfel să atragă atenția asupra efectelor negative ale noilor legi și să ceară o mai mare implicare în deciziile care le afectează direct viața academică.

Sursa foto: ARHIVĂ

