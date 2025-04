CUTREMUR anunțat de președintele interimar Ilie Bolojan: Căderea Guvernului, creștere a TVA și taxelor, concedieri printre bugetari

Surse politice afirmă că președintele interimar Ilie Bolojan ar fi detaliat ce înseamn criza de mari proporții care se prefigurează în România.

Conform surselor politice evocate de stiripesurse.ro, Ilie Bolojan a explicat că după luna iunie 2025 nu vor mai putea fi amânate măsuri extrem de dure în sistemul bugetar, dar nu numai.

În mediul politic deja se vorbește despre căderea Guvernului Ciolacu 2 sau în cazul mai fericit despre o amplă remaniere guvernamentală. Acest scenariu al remanierii a fost invocat și public de către premierul Marcel Ciolacu.

După alegerile din luna mai 2025, vor începe măsurile de austeritate, ar fi spus Ilie Bolojan, iar acest set de măsuri va fi unul extrem de dur.

Este foarte posibilă o creștere a taxelor. Deocamdată sunt în analiză taxele care vor crește.

Este posibilă creștea TVA cu cel puțin 2%, o creștere care va afecta întregul lanț.

Se va ajunge inclusiv la reduceri masive de personal în administrația publică, dacă nu se va reuși scăderea deficitului.

Conform acelorași surse, Ilie Bolojan a explicat că este pe masă inclusiv opțiunea nucleară ca România să apeleze la asistența Fondului Monetar Internațional, dacă altfel nu se reduce cu 2% deficitul din PIB.

Ministrul Finanțelor: „Nu se pune problema de așa ceva!”

În replică la aceste informații, ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a oferit asigurări că România nu este în niciun impas financiar, iar panica a fost indusă de un „candidat iresponsabil”.

„Nu există niciun impas financiar, informațțile acestea sunt absolut eronate. Nu se pune problema de orice discuție cu FMI. Totul vine de la un candidat iresponsabil care vrea sa creeze panică.

Se lucrează la reducerea și limitarea cheltuielilor să ne încadrăm în ținta de deficit de 7%.

În momentul de față nu se pune problema de majorare a taxelor în 2025. Trebuie să fim atenți la evoluțiile pe piața europeană.

În momentul de față nu se pune problema de nicio panică sau impas.

Nu suntem clarvăzători știm ce se va întâmpla între SUA și EU în ceea privința taxelor vamar, dar noi avem toate pârghiile și suntem pregătiți să ne încadrăm în acel defici bugetar propus,

Noi am aprobat bugetele instituțiilor la început de an, iar bugetele locale – la sfârșitul lunii aprilie. Ele nu prevăd disponibilizări și nu generează astfel de temeri. Orice ordonator principal de credite are la dispoziție un buget în care, dacă se încadrează, nu avem probleme. Se poate face o reducere de 5% prin decizii de neangajare și realizarea acestei reduceri a cheltuielilor de funcționare. Așadar, nu va fi nevoie de disponibilizări masive dacă toată lumea e responsabilă și începe deja implementarea deciziilor de management.”, a declarat Tanczos Barna la televiziunea B1 Tv.

