Curtea Internațională de Justiție de la Haga a ordonat Rusiei să suspende invadarea Ucrainei. Președintele Zelenski cere să se conformeze...

Premierul Ciucă: Românii nu trebuie să-şi facă probleme în ceea ce priveşte produsele necesare vieţii de zi cu zi

România nu are de ce să-şi facă probleme în ceea ce priveşte produsele necesare vieţii de zi cu zi, a declarat primul ministru Nicolae Ciucă. Acesta a adăugat că Guvernul pregăteşte noi măsuri pentru plafonarea preţurilor la electricitate și gaze naturale pentru un an.

Întrebat, în timpul unei vizite la Isaccea, despre creșterile de prețuri la anumite produse din ultima vreme, premierul a spus: „Am asistat la un astfel de episod, când costul carburantului a depășit orice limită, din păcate. Am fost nevoiţi să luăm măsuri în acest sens și să ne folosim de instituțiile statului care pot să intervină și să regleze orice tentativă de acest fel”

„În ceea ce privește scumpirile, vreau să subliniez încă o dată: pe masa de lucru a Guvernului se pregătește, este în proces de finalizare Ordonanța de Urgență prin care asigurăm plafonarea prețului la energie electrică și gaze, pe un an de zile. De asemenea, vrem ca, prin această măsură, să asigurăm un preț la energie și la gaze pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru sectorul alimentar, astfel încât prețurile să poate fi oarecum menținute la un nivel redus și din această perspectivă”, a spus el.

„Există o serie întreagă de alte demersuri pe care le-am făcut. Am discutat cu ministrul finanțelor ieri după-amiază, când se afla la Bruxelles, la ECOFIN, și facem toate demersurile, astfel încât prin mecanismele europene, de exemplu, este Mecanismul SURE, care a funcționat în perioada de pandemie – și solicităm ca el să fie prelungit și în această perioadă – în care nu numai noi, dar toate țările europene se confruntă cu această problemă generată de războiul din Ucraina, ilegal și neprovocat”, a adăugat el. „În ceea ce privește asigurarea de produse, vă garantez că suntem în permanentă legătură cu ministrul agriculturii și cu ministrul economiei, cu mediul de afaceri, cu retailerii, cu producătorii și avem garanții – de altfel, o spun și cifrele prin care s-au notificat producțiile de anul trecut – că în acest moment, România nu are de ce să își facă probleme din punct de vedere al asigurării produselor necesare vieții de zi cu zi”, a precizat Ciucă.

Sursa: digi24.ro