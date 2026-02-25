Femeia din Sibiu acuzată că și-ar fi ucis mama pentru avere rămâne în AREST PREVENTIV: Decizie la Curtea de Apel Alba Iulia
Femeia din Sibiu acuzată că și-ar fi ucis mama pentru avere rămâne în AREST PREVENTIV: Decizie la Curtea de Apel Alba Iulia
Curtea de Apel din Alba Iulia a respins contestația formulată de P. A. Femeia de 38 din Sibiu, acuzată că și-a ucis mama pentru avere se află în arest de la sfârșitul anului trecut.
Miercuri dimineață, suspecta a fost adusă la Curtea de Apel din Alba Iulia. Magistrații au decis că, după ședința care a avut loc în jurul orei 10:30, contestația formulată de P.A. a fost respinsă.
,,Miercuri 25.02.2026, în dosarul cunoscut opiniei publice ca „Dosarul crimei din Sibiu”, Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia penală a respins ca nefondată contestaţia declarată de inculpata A. împotriva încheierii penale nr. 18/2026 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu, prin care s-a dispus prelungirea duratei măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile față de inculpatele A. și B., acuzate de săvârșirea infracțiunii de omor calificat. Hotărârea Curţii de Apel Alba Iulia este definitivă.
Conţinutul dispozitivului încheierii penale nr.100/25.02.2026 a Curţii de Apel Alba Iulia este publicat pe portalul instanţei la dosarul penal nr. 388/85/2026″, au transmis reprezentanții Curții de Apel Alba Iulia.
P. A. este acuzată că și-a ucis mama pentru a obține averea sa. În urma anchetei, s-a stabilit că fapta petrecută a fost premeditată. Suspecta ar fi fost ajutată de o asistentă medicală de la spitalul din Cisnădie, care a procurat sedativele.
Substanțele ar fi fost puse în ceaiul victimei și chiar injectate. După moartea mamei, fiica a vândut bunurile femeii și s-a mutat în Dubai.
În luna decembrie, s-a întors în țară pentru a vinde o vilă a familiei, și atunci a fost prinsă de anchetatori.
FOTO: Arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
26 februarie – 4 martie 2026 | Săptămâna Protecției Civile în Alba: ,,Ziua Porților Deschise” în sediile subunităților de intervenție din județ, exerciții e evacuare și adăpostire în școli și instituții publice, activități de informare
26 februarie – 4 martie 2026 | Săptămâna Protecției Civile în Alba: ,,Ziua Porților Deschise” în sediile subunităților de intervenție din județ, exerciții e evacuare și adăpostire în școli și instituții publice, activități de informare În perioada 26 februarie – 4 martie 2026, ISU Alba organizează săptămâna Protecției Civile. Va fi organizată ,,Ziua Porților Deschise” […]
FOTO | Acțiune în sistem „RELEU” pe DN 1, în județul Alba: 80 de șoferi sancționați de polițiști pentru depășirea vitezei legale
Acțiune în sistem „RELEU” pe DN 1, în județul Alba: 80 de șoferi sancționați de polițiști pentru depășirea vitezei legale Marți, 24 februarie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Serviciului Rutier Alba, au derulat o acțiune de tip „RELEU”, pe DN1. Activitatea, coordonată de Direcția Rutieră a Poliției Române, […]
SCANDAL într-o locuință din Cugir: Un bărbat de 49 de ani, REȚINUT de polițiști după ce și-a lovit partenera cu pumnii în față și i-a spart telefonul. A fost emis și ordin de protecție
SCANDAL într-o locuință din Cugir: Un bărbat de 49 de ani, REȚINUT de polițiști după ce și-a lovit partenera cu pumnii în față și i-a spart telefonul. A fost emis și ordin de protecție Un bărbat de 49 de ani, din Cugir, a fost reținut de polițiști după ce și-a lovit partenera cu pumnii în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Sindicatele și studenții, protest la Palatul Cotroceni: Reprezentanții Uniunii Sindicale Teritoriale a Federației Sindicatelor din educație „Spiru Haret” – Alba, singuri care au participat din județul Alba la manifestația de la București
Sindicatele și studenții, protest la Palatul Cotroceni: Reprezentanții Uniunii Sindicale Teritoriale a Federației Sindicatelor din educație „Spiru Haret” – Alba,...
Crește vârsta de pensionare pentru polițiști și militari: Categoriile care se pensionează la 60 de ani. Bolojan: Parașutiștii, jandarmii din linia întâi fac excepție
Crește vârsta de pensionare pentru polițiști și militari: Categoriile care se pensionează la 60 de ani. Bolojan: Parașutiștii, jandarmii din...
Știrea Zilei
FOTO | Doi profesori de istorie din Sebeș, Mihai-Octavian Groza și Elena Damian, autori ai primului ghid bilingv de pregătire a examenului național de Bacalaureat din România
Doi profesori de istorie din Sebeș, Mihai-Octavian Groza și Elena Damian, autori ai primului ghid bilingv de pregătire a examenului...
Aqua Park-ul de peste 20 de milioane de euro de la Ocna Mureș: Și administrația din orașul salin a aprobat parteneriatul cu Consiliul Județean Alba pentru realizarea investiției
Aqua Park-ul de peste 20 de milioane de euro de la Ocna Mureș: Și administrația din orașul salin a aprobat...
Curier Județean
26 februarie – 4 martie 2026 | Săptămâna Protecției Civile în Alba: ,,Ziua Porților Deschise” în sediile subunităților de intervenție din județ, exerciții e evacuare și adăpostire în școli și instituții publice, activități de informare
26 februarie – 4 martie 2026 | Săptămâna Protecției Civile în Alba: ,,Ziua Porților Deschise” în sediile subunităților de intervenție...
Femeia din Sibiu acuzată că și-ar fi ucis mama pentru avere rămâne în AREST PREVENTIV: Decizie la Curtea de Apel Alba Iulia
Femeia din Sibiu acuzată că și-ar fi ucis mama pentru avere rămâne în AREST PREVENTIV: Decizie la Curtea de Apel...
Politică Administrație
FOTO | Lucrări în desfășurare pe mai multe străzi din Teiuș: Unde se acționează
Lucrări în desfășurare pe mai multe străzi din Teiuș: Unde se acționează În această perioadă sunt în desfășurare lucrări pe...
Drept la replică | Prof. Irimie Popa după Memoriul primarilor din Apuseni care au cerut demiterea sa de la conducerea Societății „Avram Iancu”: „În loc să fiți parte din soluție, ați ales să jucați ca parte din problemele cu care moții se confruntă”
Drept la replică | Prof. Irimie Popa după Memoriul primarilor din Apuseni care au cerut demiterea sa de la conducerea...
Opinii Comentarii
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români Dragobetele, sărbătoare populară autohtonă, specifică îndeosebi zonei de sud a...
24 februarie: Întâia şi a doua aflare a Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox
24 februarie: Întâia şi a doua aflare a Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox...