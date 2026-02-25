Femeia din Sibiu acuzată că și-ar fi ucis mama pentru avere rămâne în AREST PREVENTIV: Decizie la Curtea de Apel Alba Iulia

Curtea de Apel din Alba Iulia a respins contestația formulată de P. A. Femeia de 38 din Sibiu, acuzată că și-a ucis mama pentru avere se află în arest de la sfârșitul anului trecut.

Miercuri dimineață, suspecta a fost adusă la Curtea de Apel din Alba Iulia. Magistrații au decis că, după ședința care a avut loc în jurul orei 10:30, contestația formulată de P.A. a fost respinsă.

,,Miercuri 25.02.2026, în dosarul cunoscut opiniei publice ca „Dosarul crimei din Sibiu”, Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia penală a respins ca nefondată contestaţia declarată de inculpata A. împotriva încheierii penale nr. 18/2026 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu, prin care s-a dispus prelungirea duratei măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile față de inculpatele A. și B., acuzate de săvârșirea infracțiunii de omor calificat. Hotărârea Curţii de Apel Alba Iulia este definitivă.

Conţinutul dispozitivului încheierii penale nr.100/25.02.2026 a Curţii de Apel Alba Iulia este publicat pe portalul instanţei la dosarul penal nr. 388/85/2026″, au transmis reprezentanții Curții de Apel Alba Iulia.

P. A. este acuzată că și-a ucis mama pentru a obține averea sa. În urma anchetei, s-a stabilit că fapta petrecută a fost premeditată. Suspecta ar fi fost ajutată de o asistentă medicală de la spitalul din Cisnădie, care a procurat sedativele.

Substanțele ar fi fost puse în ceaiul victimei și chiar injectate. După moartea mamei, fiica a vândut bunurile femeii și s-a mutat în Dubai.

În luna decembrie, s-a întors în țară pentru a vinde o vilă a familiei, și atunci a fost prinsă de anchetatori.

