Cuprirom Abrud – Fortuna Lunca Mureșului și VCG Vințu de Jos – Sportul Câmpeni, semifinalele Campionatului Județean de Fotbal în Sală, duminică, 8 februarie

Cuprirom Abrud – Fortuna Lunca Mureșului și VCG Vințu de Jos – Sportul Câmpeni sunt cele două semifinale ale Campionatului Județean de Fotbal în Sală, ediția a noua. Atractiva competiție fotbalistică organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba își va cunoaște campioana duminică, 8 februarie, când sunt programate semifinalele, finala mică și finala mare.

VCG Vințu de Jos, campioana ediției trecute, are oportunitate să-și apere trofeul, și să fie prima echipă care să câștige în premieră în două rânduri Campionatul Județean de Fotbal în Sală. Vințenii au avut parte de emoții în faza a doua a întrecerii, confruntarea cu CS Ocna Mureș, hotărâtoare în privința calificării, fiind decisă după loviturile de departajare (singura remiză înregistrată în această fază)!

Cele 4 echipe calificate în „careul de ași” sunt imbatabile în actuala ediție, iar în 2025 VCG Vințu de Jos și Cuprirom Abrud s-au duelat în ultimul act (finală ce se poate reedita). Fortuna Lunca Mureșului și Cuprirom Abrud au înregistrat victorii pe linie, iar Sportul Câmpeni (cel mai bun atac, 36 de goluri) și VCG Vințu de Jos (cea mai bună defensivă, 5 goluri încasate) au câte o remiză.

Faza a doua s-a disputat, la Sebeș (Sala de Sport „Florin Fleșeriu”) – grupele 1 și 2, respectiv Vințu de Jos – grupele 3 și 4. Prima clasată din fiecare grupă va accede în semifinale, ultimele jocuri disputându-se duminică, 8 februarie (semifinale, finala mică și finala mare). AJF Alba va mai premia golgheterul, cel mai bun portar, cel mai bun jucător și arbitrii fazei finale. Dar iată rezultatele:

*grupa 1 (la Sebeș): Academica Șona – Inter Ciugud 7-6, Inter Ciugud – Cuprirom Abrud 0-7, Cuprirom Abrud – Academia Șona 6-3; clasament: 1. Cuprirom Abrud 6 (13-3), 2. Academia Șona 3 (10-12), 3. Inter Ciugud 0 (6-14);

*grupa 2 (la Sebeș): Fortuna Lunca Mureșului – Recolta Crăciunel 1-2, Recolta Crăciunel – ACS Oiejdea 4-6, ACS Oiejdea – Fortuna Lunca Mureșului 0-1; clasament: 1. Fortuna Lunca Mureșului 6 (11-2), 2. ACS Oiejdea 3 (6-5), 3. Recolta Crăciunel (6-16);

*grupa 3 (la Vințu de Jos): VCG Vințu de Jos – Limbenii Limba 7-0, Limbenii Limba – CS Ocna Mureș 2-10, CS Ocna Mureș – VCG Vințu de Jos (5-6 după loviturile de departajare, 2-2); clasament: 1. VCG Vințu 4 (9-2), 2. CS Ocna Mureș 4 (12-4), 3. Limbenii Limba 0 (2-17);

*grupa 4 (la Vințu de Jos), Sportul Câmpeni – Viitorul Vama Seacă 6-0, Viitorul Vama Seacă – ACS Crăciunel 3-8, ACS Crăciunel – Sportul Câmpeni 2-7; clasament: 1. Sportul Câmpeni 6 (13-2), 2. ACS Crăciunel 3 (10-10), 3. Viitorul Răhău 0 (3-14).

