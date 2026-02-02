Cuprirom Abrud – Fortuna Lunca Mureșului și VCG Vințu de Jos – Sportul Câmpeni, semifinalele Campionatului Județean de Fotbal în Sală
Cuprirom Abrud – Fortuna Lunca Mureșului și VCG Vințu de Jos – Sportul Câmpeni, semifinalele Campionatului Județean de Fotbal în Sală, duminică, 8 februarie
Cuprirom Abrud – Fortuna Lunca Mureșului și VCG Vințu de Jos – Sportul Câmpeni sunt cele două semifinale ale Campionatului Județean de Fotbal în Sală, ediția a noua. Atractiva competiție fotbalistică organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba își va cunoaște campioana duminică, 8 februarie, când sunt programate semifinalele, finala mică și finala mare.
Citește și: FOTO-VIDEO: VCG Vințu de Jos a câștigat Campionatul Județean de fotbal în sală 2025 în Alba! Formația lui Ioan Trăscăian a dominat competiția
VCG Vințu de Jos, campioana ediției trecute, are oportunitate să-și apere trofeul, și să fie prima echipă care să câștige în premieră în două rânduri Campionatul Județean de Fotbal în Sală. Vințenii au avut parte de emoții în faza a doua a întrecerii, confruntarea cu CS Ocna Mureș, hotărâtoare în privința calificării, fiind decisă după loviturile de departajare (singura remiză înregistrată în această fază)!
Cele 4 echipe calificate în „careul de ași” sunt imbatabile în actuala ediție, iar în 2025 VCG Vințu de Jos și Cuprirom Abrud s-au duelat în ultimul act (finală ce se poate reedita). Fortuna Lunca Mureșului și Cuprirom Abrud au înregistrat victorii pe linie, iar Sportul Câmpeni (cel mai bun atac, 36 de goluri) și VCG Vințu de Jos (cea mai bună defensivă, 5 goluri încasate) au câte o remiză.
Faza a doua s-a disputat, la Sebeș (Sala de Sport „Florin Fleșeriu”) – grupele 1 și 2, respectiv Vințu de Jos – grupele 3 și 4. Prima clasată din fiecare grupă va accede în semifinale, ultimele jocuri disputându-se duminică, 8 februarie (semifinale, finala mică și finala mare). AJF Alba va mai premia golgheterul, cel mai bun portar, cel mai bun jucător și arbitrii fazei finale. Dar iată rezultatele:
*grupa 1 (la Sebeș): Academica Șona – Inter Ciugud 7-6, Inter Ciugud – Cuprirom Abrud 0-7, Cuprirom Abrud – Academia Șona 6-3; clasament: 1. Cuprirom Abrud 6 (13-3), 2. Academia Șona 3 (10-12), 3. Inter Ciugud 0 (6-14);
*grupa 2 (la Sebeș): Fortuna Lunca Mureșului – Recolta Crăciunel 1-2, Recolta Crăciunel – ACS Oiejdea 4-6, ACS Oiejdea – Fortuna Lunca Mureșului 0-1; clasament: 1. Fortuna Lunca Mureșului 6 (11-2), 2. ACS Oiejdea 3 (6-5), 3. Recolta Crăciunel (6-16);
*grupa 3 (la Vințu de Jos): VCG Vințu de Jos – Limbenii Limba 7-0, Limbenii Limba – CS Ocna Mureș 2-10, CS Ocna Mureș – VCG Vințu de Jos (5-6 după loviturile de departajare, 2-2); clasament: 1. VCG Vințu 4 (9-2), 2. CS Ocna Mureș 4 (12-4), 3. Limbenii Limba 0 (2-17);
*grupa 4 (la Vințu de Jos), Sportul Câmpeni – Viitorul Vama Seacă 6-0, Viitorul Vama Seacă – ACS Crăciunel 3-8, ACS Crăciunel – Sportul Câmpeni 2-7; clasament: 1. Sportul Câmpeni 6 (13-2), 2. ACS Crăciunel 3 (10-10), 3. Viitorul Răhău 0 (3-14).
Informații, foto: AJF Alba
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Meci amical, Viitorul Sântimbru – Spicul Daia Română 1-0 (1-0)
Într-o partidă de verificare, Viitorul Sântimbru a învins Spicul Daia Română, scor 1-0 (1-0) În disputa amicală ce a avut loc pe terenul sintetic de la Miceșți, prima clasată din Superliga Alba s-a impus la limită, scor 1-0 (1-0), cu formația clasată pe poziția a șasea la finele turului. Unicul gol al jocului a fost […]
FOTO | Cum au devenit arbitrii de fotbal din Alba jucători pentru o zi: Competiție acerbă, dar dominată de fair-play, la Alba Iulia
Cum au devenit arbitrii de fotbal din Alba jucători pentru o zi: Competiție acerbă, dar dominată de fair-play, la Alba Iulia Sâmbătă, 31 ianuarie 2025, a avut loc Cupa Arbitrilor 2026, competiție desfășurată la Alba Iulia, care a reunit arbitrii de fotbal din mai multe zone ale județului Alba. La turneu au fost înscrise 4 […]
Miclăuș (CFR Cluj), a doua achiziție a iernii pentru CSM Unirea Alba Iulia
Mateo Miclăuș, jucător under, de la CFR Cluj, este a doua achiziție a iernii pentru CSM Unirea Alba Iulia Mateo Miclăuș (fotbalist născut în 2008) este a doilea transfer realizat de CSM Unirea Alba Iulia în această perioadă, după înregimentarea lui Mihaiu (liber de contract, CSM Slatina). Citește și: FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Călin Georgescu cere „în numele poporului român” desecretizarea documentelor legate de anularea alegerilor: „Eu nu cedez, nu vreau să-l supăr pe Dumnezeu, prefer o zi de lup decât o viață de jigodie”
Călin Georgescu cere „în numele poporului român” desecretizarea documentelor legate de anularea alegerilor Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale,...
2 februarie 2026 | Aproape 100 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba
2 februarie 2026 | Aproape 100 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte...
Știrea Zilei
2 februarie 1958: Ultimii combatanți ai grupării de rezistență armată din Munții Apuseni, lichidați de forțele de represiune
2 februarie 1958: Ultimii combatanți ai grupării de rezistență armată din Munții Apuseni, lichidați de forțele de represiune În noaptea...
UAT-urile din Apuseni au 15 zile la dispoziție să dea noi HCL-uri privind acordarea bonificației de 50% la impozitarea proprietăților: Ordonanța Guvernului, publicată în „Monitorul Oficial”. Ce se întâmplă cu cei care au plătit
UAT-urile din Apuseni au 15 zile la dispoziție să dea noi HCL-uri privind acordarea bonificației de 50% la impozitarea proprietăților:...
Curier Județean
SCANDAL la Căminul Cultural din Cut: trei bărbați, REȚINUȚI după ce s-au îmbătat și s-au BĂTUT
SCANDAL la Căminul Cultural din Cut: trei bărbați, REȚINUȚI după ce s-au îmbătat și s-au BĂTUT Trei bărbați cu vârste...
DSVSA Alba: A fost lansată procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru 31 de circumscripții sanitare veterinare vacante
DSVSA Alba: A fost lansată procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru 31 de circumscripții sanitare veterinare vacante Direcția...
Politică Administrație
VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate
Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate Lucrările de reamenajare...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale
Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la...
Opinii Comentarii
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...
2 februarie: Ziua Mondială a Zonelor Umede
La 2 februarie, sărbătorim Ziua Mondială a Zonelor Umede, marcând astfel semnarea, în 1971, a Convenției Ramsar, un tratat internațional...