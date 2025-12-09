Cupa Unirii 2025 la bridge, ediție jubiliară a unui eveniment sportiv de marcă desfășurat la Alba Iulia
Cupa Unirii 2025 la bridge a ajuns la ediția XX, ediție jubiliară a unui eveniment sportiv de marcă desfășurat la Alba Iulia
Cupa Unirii la bridge, unul dintre cele mai prestigioase competiții de profil din România, s-a desfășurat în Cetatea Marii Uniri, cu sprijinul Primăriei municipiului Alba Iulia, marcând o ediție jubiliară.
Citește și: Cupa Unirii la bridge, concurs internațional, ajuns la ediția 20, la Alba Iulia, cu prilejul Zilei Naționale
Evenimentul, ajuns la ediția cu numărul 20 și disputat la Vila Elisabeta, a reunit jucători de top din țară și străinătate, oferind o competiție de înalt nivel și o atmosferă de socializare și prietenie între pasionații acestui sport, fiind și o cină festivă. Clasamentul strâns din zona podiumului arată nivelul puternic al întrecerii, într-o competiție devenită deja o tradiție la Alba Iulia și parte integrantă din programul evenimentelor desfășurate anual în preajma Zilei Naționale.
*Prolog, Cupa 1922
Deschiderea festivității a fost marcată de Cupa 1922, care a reunit anul acesta 34 de perechi, 68 de sportivi din România și din străinătate, oferind un început spectaculos pentru festivalul de bridge găzduit de municipiul Marii Uniri. Cupa 1922 rămâne un prolog de prestigiu pentru Cupa Unirii, eveniment care a continuat cu două sesiuni de calificări și finalele pe divizii. S-au jucat 26 de done, în sistem Butler IMP, atmosfera fiind una demnă de un eveniment cu participare internațională.
Perechea formată din Valeriu Gheorghe și Bogdan Neagu (din București) a dominat competiția, câștigând detașat cu un scor exceptional (82,47 IMPs). Evoluția lor constantă și exactitatea deciziilor i-au plasat cu mult peste restul clasamentului. Pe locul secund s-au clasat Attila Demeter (Miercurea Ciuc) și Istvan Vidami (președintele Federației Române de Bridge, din Tg. Mureș), cu 53,03 IMPs, iar pe ultima treaptă a podiumului au urcat Katalin Mezei și Laszlo Honti (Ungaria), cu 51,57 IMPs.
*Cupa Unirii 2025
Ediția a XX‑a a prestigioasei competiții de bridge Cupa Unirii a adus împreună 110 sportivi de top din România și din străinătate, în prima zi disputându-se două sesiuni de calificări în urma cărora a înghețat clasamentul. Pentru a oferi o evaluare corectă a performanței fiecărei perechi, competiția a fost structurată pe trei finale (A, B si C), fiecare cu propriile done și podiumuri. Finala A a fost rezervată perechilor de elită, cu 14 axe (7 mese), rezultatele fiind următoarele: *locul întâi: Alexandru Mugioiu și Fabian Moscovici (București); *locul 2: Cătălin Lazăr și Mihai Lucian Pârvulescu (București); *locul 3: Attila Demeter (Miercurea Ciuc) și Istvan Vidami (Tg. Mureș). Perechea învingătoare s-a impus într-un duel strâns și spectaculos.
În Finala B (cu 22 de perechi, la 11 mese), pe podium au urcat, în ordine, Janosik Mate și Csaba Matyasi (Szekesfehervar, Ungaria), Mihai Belala (Alba Iulia) și Gabriel Mihai (Bacău), Rob Jagroop și Jaco Oomen (Olanda). La Finala C (18 perechi, 9 mese) laureații au fost Alexandra Guja și Florin Safta (ambii din București), Mihaela Balint (București) și Dan Moraru (Brașov), Eugen Gyengeși Ioan și Paul Ștefan (ambii din Simeria). Au fost acordate două premii speciale pentru axa Andreea Popescu (Tg. Jiu) și Dragoș Gârneață (Alba Iulia) – locul întâi la juniori, respectiv Marius Oroșan și Monica Gârneață – prima poziție la axa Alba Iulia. Competiția a fost arbitrată de către Răzvan Spiridonescu și Adrian Crăciun și coordonată tehnic de Andra Crăciun (toți din Brașov).
„Cupa Unirii este mai mult decât o competiție, reprezintă o reuniune de jucători pasionați, care au legat prietenii și au împărtășit experiențe de joc. Participanții au venit din toată România și din străinătate, Ungaria, Olanda, Austria, iar concursul, fiind apropiat de Ziua Națională a României, a oferit un context simbolic de unire și tradiție. Ediția XX a Cupei Unirii a demonstrat încă o dată că Alba Iulia este un centru de excelență pentru bridge, combinând competiția de înalt nivel cu atmosfera prietenoasă și festivă care definește evenimentul de tradiție. Felicitări tuturor participanților și câștigătorilor, vă așteptăm cu drag și anul viitor!”, a transmis Monica Gârneață, reprezentantul clubului organizator Apulum Alba Iulia și totodată secretar general al Federației Române de Bridge.
