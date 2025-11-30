Cupa Unirii la bridge, concurs internațional, ajuns la ediția 20, la Alba Iulia, cu prilejul Zilei Naționale

Cupa Unirii la bridge, concurs internațional, ajuns la ediția 20, se va desfășura la Alba Iulia, cu prilejul Zilei Naționale

Cupa Unirii la brigde, ediția 20, se va desfășura la Alba Iulia în perioada 5-7 decembrie. Competiția devenită una tradițională a ajuns la o ediție jubiliară, concursul internațional desfășurându-se cu prilejul Zilei Naționale.

Organizatorul evenimentului sportiv de marcă este clubul de bridge Apulum Alba Iulia cu sprijinul Primăriei municipiului Alba Iulia. Competitia, programată la Vila Elisabeta, face parte din calendarul international al Ligii Europene de Bridge (EBL). Astfel sunt așteptați sportivi din Austria, Bulgaria, Serbia, Olanda și Ungaria (din Székesfehérvár, oraș înfrățit cu Alba Iulia). Din țară vor fi prezenți sportivi ai lotului național, vicecampioni europeni și medaliati la nivel mondial.

Prima zi, vineri, 5 decembrie, va fi alocată primirii participanţilor şi vizitării oraşului. În seara respectivă se va desfășura un concurs special, tip IMP, format dintr-o singură sesiune, Cupa 1922 (data de 15 octombrie 1922 fiind data la care Ferdinand și Maria au fost încoronați ca regi ai României Mari la Alba Iulia), aflat la ediția cu numărul 7.

Concursul Cupa Unirii va avea 3 sesiuni care vor fi împărțite în două zile de desfășurare. Prima sesiune va începe în dimineața zilei de sâmbătă, 6 decembrie, după care va urma o pauza de prânz de aproximativ 2 ore şi se va continua cu sesiunea a doua. După fiecare sesiune se face un clasament provizoriu, astfel că la sfârșitul primei zile se vor cunoaște candidații la primele locuri. După încheierea celei de-a doua sesiuni se va organiza o cină festivă, în timpul căreia se vor premia câștigatorii concursului Cupa 1922 și se vor schimba multe impresii. Ultima sesiune se va desfășura pe divizii și va avea loc în duminică 7 decembrie, în urma căreia se va stabili și clasamentul final.

„Concursul se va încheia cu premierea câștigătorilor și urarea de a ne vedea cu bine și în anul următor”, a transmis Monica Gârneață, reprezentanta clubului Apulum Alba Iulia.

